Greetje Chaerle is al 35 jaar lid van harmonie De Volksvreugd

Geen Sint-Ceciliafeest voor de koninklijke harmonie De Volksvreugd, waar zeventien mensen gingen gehuldigd worden. Greetje Chaerle, die al 35 jaar lid is van een harmonie, is daar een van. Zij vindt dat De Volksvreugd kwaliteit brengt voor alle mensen en de harmonie beschouwt ze vooral als een echte vriendengroep.

Greetje Chaerle (46) is beroepshalve leerkracht in het middelbaar onderwijs in Poperinge. In Zonnebeke groeide ze op, en daar zette ze ook de eerste stappen in de muziek. Dat is eigenlijk al wat meer dan 35 jaar geleden.

“Ik zou dus, net als veel andere collega’s van de Volksvreugd, voor het aantal jaren lidmaatschap gehuldigd worden. Maar uitstel is geen afstel. Heel wat muzikanten hebben er al heel wat muzikale jaren bij de harmonie op zitten. Ook heel wat jongeren zijn er al vijf of tien jaar bij. Dat is tof, want dat betekent dat er effectief nog jonge mensen willen aansluiten bij de koninklijke harmonie De Volksvreugd.

Van trompet naar bariton

Stad Poperinge zorgt ervoor dat er ook buiten Poperinge zelf notenleerlessen worden gegeven, dus ook in Proven. En dat werpt duidelijk zijn vruchten af. Daarnaast is de Volksvreugd ook een bloeiende muziekvereniging met ongeveer 60 muzikanten. De repetities en optredens lagen circa anderhalf jaar stil, en toen we de eerste keer weer samenkwamen om te repeteren, was het muzieklokaal eigenlijk te klein en moesten we verhuizen naar het naast gelegen OC De Croone.”

“De dirigent was trouwens blij verrast dat iedereen blijkbaar goed geoefend had en na die lange tijd moeiteloos de muzikale draad weer kon oppikken. Omdat De Volksvreugd veel jonge mensen lokt en daarnaast ook heel kwaliteitsvolle muziek brengt voor iedereen, blijft de muziekvereniging bloeien en zelfs groeien. Veel andere harmonieën kunnen dat niet zeggen.”

Greetje Chaerle volgde toen nog vijf jaar notenleer in Zonnebeke waar de academie van Ieper toen al een afdeling had. Met uitzondering van de mama, speelden alle andere zeven leden van het gezin muziek. Dus werd ook Greetje door de koninklijke fanfare Sint-Cecilia Zonnebeke gevraagd om een instrument te spelen.

“Ik koos voor trompet en kreeg les van Bart Coppé en ging dus in de fanfare spelen. Ik deed dit tot in 2001. Omdat ik zwanger was en last had om op de trompet te blazen en achteraf zelfs ziek werd, ben ik dan overgeschakeld naar de bariton wat natuurlijk ook wel een blaasinstrument is. Mijn papa speelde dat instrument trouwens ook.”

“Ik ben zelfs na mijn huwelijk en de verhuis naar Krombeke in 2000 nog jaren blijven spelen in Zonnebeke omdat de kindjes bij mijn ma terecht konden toen ik er repeteerde of speelde. In 2009 ben ik overgeschakeld naar de Volksvreugd in Proven en dat heb ik me nog geen minuut beklaagd. Weet dat ons hele gezin in Proven speelt.”

Concerten

“Mijn man Frédéric Douchy en onze dochter Leonie spelen beiden euphonium of tuba. Dochter Marthe, die trouwens ook al 10 jaar lid is van Volksvreugd, speelt hoorn en onze jongste dochter Ciete koos ook voor de trompet. Ik ga trouwens heel graag mee met muzikale parades zoals tijdens de kermissen, maar de concerten die wij de laatste jaren meer en meer verzorgen, weten me ook te bekoren.”

“Het muzikaal niveau in Proven is hoog, en dat willen we zeker zo houden. Iedereen is begeesterd om bij te leren, en vooral ook om het niveau voor zichzelf hoog te houden. En dat lukt aardig. Persoonlijk hoop ik nu al uit dat de taptoe weer op de zaterdag tijdens de Hoppefeesten zal kunnen plaats vinden. Daar kijk ik echt wel naar uit.”