Gratis vinylplaten lenen in de openbare bibliotheek Kortrijk kan vanaf 9 december

De openbare bibliotheek Kortrijk maakt meer dan 58.000 lp’s en singles beschikbaar voor de muziekliefhebber. Onder de noemer ‘Elpee op tournee’ krijgen bibliotheekbezoekers de kans om decennia aan muzikaal erfgoed te (her)ontdekken.

De volledige vinylcollectie is vanaf zaterdag 9 december volledig beschikbaar voor iedereen. Van lokaal poppentheater en geluidsplaten tot wereldmuziek, het gouden tijdperk van de jazz of de revolutionaire klanken van de rock-’n-roll, musical- en filmmuziek: de collectie biedt een caleidoscoop aan genres en tijdperken. Wie een actief bibabonnement heeft, kan de collectie raadplegen en reserveren via de online catalogus.

“Deze dienstverlening is gratis. Als bibliotheek willen we immers iedereen aanmoedigen om op muzikale ontdekkingsreis te gaan”, zegt Sam Sulmont als coördinator van de collectie. Of je nu een vinylkenner bent die gekoesterde klassiekers wil herontdekken of een jonge luisteraar die de wortels van de moderne muziek wil verkennen, deze nieuwe dienstverlening biedt een unieke kans aan elke muziekliefhebber.

Vinylfeestje

De historische verzameling bestaat uit 29.669 lp’s en singles van Bibliotheek Kortrijk en voor een groot deel uit een schenking van Radio 2 West-Vlaanderen. In 2003 doneerde de regionale radiozender haar omvangrijke collectie vinylplaten van ca. 8.630 singles en 18.000 lp’s aan Stad Kortrijk.

“We investeerden recent nog in een stevige en noodzakelijk heropfrissing van de bib. Eén van de opvallendste zaken daarbij is de inkijk in onze rijke vinylcollectie. Nu zijn we heel verheugd om deze collectie ook te ontsluiten naar het publiek. Met dit aanbod slaan we een brug tussen generaties. Iedereen krijgt de kans om de warmte en authenticiteit van elpees te beleven”, aldus Axel Ronse, schepen van Cultuur.

Om de start van de nieuwe dienstverlening te vieren, geeft de bib een heus vinylfeestje op 9 december. Met een tweedehands vinylverkoop van 10 tot 16 uur, begeleide rondleidingen in het vinylmagazijn van 13 tot 16 uur en dj’s die plaatjes draaien uit de collectie wordt het een muzikale start van ‘Elpee op tournee’. Aansluitend komt Johan Feys om 16 uur vertellen over zijn ‘liefde voor vinyl’ tijdens een gratis Muziek Boutique-lezing.