Gratis straatmuziekfestival in straten van Roeselare

Voor wie houdt van shoppen én muziek, is het centrum van Roeselare op zaterdag 3 september de plaats bij uitstek. Dan gaat namelijk de vijfde editie van het Straatmuziekfestival door.

Meer dan 20 artiesten nemen dit jaar deel aan het vijfde Straatmuziekfestival in het Roeselaarse centrum. Op zaterdag 3 september zijn er tussen 13.30 en 17.30 uur optredens van muzikanten in de meest diverse genres. Winkelen in Roeselare zal nog nooit zo leuk geweest zijn.

Kunstmarkt

Uit meer dan 100 kandidaturen werden 20 muzikale toppers gekozen. Dit jaar zijn er ook enkele specifiek geselecteerd die nauw aansluiten bij Paris Montmartre, de kunstmarkt die de Grote Markt elk jaar opnieuw omtovert in een stukje Parijs. Die muzikanten brengen extra sfeer met Franse chansons en musette op de Grote Markt.

In de afgelopen jaren passeerden al wat artiesten in Roeselare, die nadien snel doorgroeiden naar het grote publiek. Denk maar aan Yentl Adams en heel zeker ook Meskerem Mees. Die laatste won, kort na het Straatmuziekfestival, Humo’s Rock Rally en treedt inmiddels op in uitverkochte zalen zoals AB en Botanique.