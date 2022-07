Gratis Parkiesconcerten in kasteeldomein Zonnebeke openen met Cookies & Cream

Deze zomer worden voor het eerst de gratis Parkiesconcerten georganiseerd in Zonnebeke. Het gaat in totaal om zeven concerten met onder anderen Sandra Kim en Olivia Trappeniers.

In juli en augustus slaat het festival Parkies zeven keer zijn tenten op in het kasteeldomein van Zonnebeke. “Het gratis muziekfestijn zocht nog naar een groene locatie in de Westhoekregio en met ons kasteeldomein scoren wij bijzonder goed”, stelt schepen van Bevolking Jan Vandoolaeghe. “Alle concerten vinden plaats op de evenementenweide. Een echte primeur voor onze gemeente.”

Zomeren in Zonnebeke

Onder de titel ‘Zomeren in Zonnebeke’ wordt heel wat aangeboden op gebied van foto- , zoek,- en wandeltochten. Voor kinderen is er de ‘Zomer for kids’. Ook de verhalen van KAPZ! en ‘Het bankje’ zorgen voor ontspanning, maar de Parkies zijn een bijkomende treffer van formaat.

“We speelden al een tijdje met die gedachte, maar dit jaar gaan we er volledig voor. Dichtbij genieten van een streepje muziek in een unieke omgeving met buren, vrienden of familie zorgt voor verbinding en sociaal contact. Iets wat mensen de voorbije jaren hard hebben moeten missen. De evenementenweide zal met de Parkies haar naam alle eer aan doen. We verwachten dan ook een grote opkomst.”

Line-up

Vlak voor het eerste concert, op vrijdag 8 juli, ontvangt het gemeentebestuur alle mensen die trouwden tussen maart 2020 en eind mei 2022.

“De mogelijkheden op het gemeentehuis waren tijdens de coronaperiode beperkt en we willen hen nu een mooiere receptie aanbieden. Het kan misschien de start zijn van een mooie traditie”, aldus schepen Vandoolaeghe.

Sandra Kim

Op vrijdagavond wordt steeds een Belgische of Nederlandse artiest ontvangen. Een aantal publiekstrekkers staan alvast geprogrammeerd.

De artiesten zijn: Cookies & Cream (8 juli), Sandra Kim (15 juli), 30 jaar Parkies Band met special guest (22 juli), Olivia Trappeniers (29 juli), Mama’s Jasje (19 augustus), Margriet Hermans & Celien (26 augustus).

Binnenplein

Het laatste concert met Gers Pardoel op 2 september gaat niet door op de evenementenweide, maar wel op het binnenplein van het kasteeldomein. De festivalweide in de Berten Pilstraat (kasteeldomein) opent om 19 uur en de optredens eindigen om 23 uur.

De toegang tot het festival is gratis. Ter plaatse zijn er verschillende drank- en eetkramen.