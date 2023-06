Gratis optreden van Pommelien Thijs op nationale feestdag in Roeselare

Op de Vlaamse en nationale feestdag is er opnieuw heel wat muzikale animatie voorzien in Roeselare. Op 11 juli is er Vlaanderen zingt, op 21 juli is het aan onder meer Pommelien Thijs.

In de zomer van Roeselare zitten ook twee feestdagen waar de stad traditioneel inzet op muzikale beleving. Op 11 juli is er het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Dit jaar organiseert de stad ‘Vlaanderen Zingt’, een gratis muzikaal meezingevenement op de Grote Markt.

Tijdens de nationale feestdag op 21 juli kan iedereen zich laten betoveren door een van de nieuwe sterren aan het firmament: Pommelien Thijs. In haar voorprogramma warmt Paulien, winnaar van Regi’s Academy, het publiek op.

Beide optredens zijn gratis.