Gratis ontdekkingsfestival TEXtival luidt Kortrijkse festivalzomer in

TEXtival is een gratis ontdekkingsfestival op de VETEX-site en biedt een plek aan muzikaal talent en creatieve breinen. Op de eerste zondag na de paasvakantie, 24 april vanaf 10u30, beleeft de Kortrijkse Sint-Janswijk na twee jaar coronastilte eindelijk opnieuw hoogdag dankzij TEXtival.

De rommelmarkt, muziekoptredens en het speeldorp met kinderanimatie luiden de Kortrijkse festivalzomer in. De opbrengst van het festival gaat integraal naar Buurtschool V-TEX en een jaarlijks wisselend goed doel. Voor TEXtival 2022 is dat BOAS, een vzw die jongeren met een fysieke of mentale beperking leert zwemmen. Tijdens de zeven voorgaande edities zakten telkens bijna 3.000 festivalgangers af naar de historische VETEX-site, dat ook het epicentrum vormt van de rommelmarkt in de omliggende straten.

De rommelmarkt wordt georganiseerd door Wijkteam Centrum – Buurtwerk V-TEX. Francis Destoop (58), medewerker programmatie, promotie en sponsoring binnen TEXtival, legt uit: “TEXtival wil zich profileren als een authentiek buitenbeentje in het festivallandschap. Muzikale fijnproevers, gezinnen en rommelmarktbezoekers creëren een unieke, gezellige no nonsense-sfeer die ondertussen een begrip is geworden in het Kortrijkse cultuurlandschap.”

Diversiteit

TEXtival mikt op diversiteit op alle vlakken. Op het programma staan 9 (inter)nationale bands. Met de line-up komen verscheidene genres aan bod, gaande van hiphop over afrofusion en surfrock tot punk. Met bands uit Duitsland, Denemarken en Kenia, maar evengoed van Antwerpen en Kortrijk wordt er gezorgd voor een mooie mix tussen lokale en (inter)nationale groepen en tussen aanstormende bands en ervaren kleppers.

“Onder het motto ‘support you local artist’ ontwierpen vier lokale artiesten een exclusieve T-shirt die hun band met TEXtival of de V-TEX aantoont. De TEX-shirts van de hand van Mich Decruyenaere, Hans Verbeke, Bert Lelieur, Buurtschool V-TEX en de Droomboom zijn 100% made in Tsjing Tsjang en zijn in beperkte oplage te koop.”

Meer uitgebreide informatie over de bands, het programma van het speeldorp en korte bio’s van de TEX-shirtontwerpers vind je op www.textival.be. (MD)