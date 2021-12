Gospelensemble Good News kan weer optreden: “Zongen al in gevangenissen”

Zondagavond kon gospelensemble Good News eindelijk weer optreden op de wintermarkt van Brouwerij ’t Gaverhopke in Nieuwenhove. Met corona lagen ook deze Markse gospelzangers stil met hun werking.

Het Good News ensemble bestaat uit tien personen. De meesten zijn Markenaars. Het zijn Adelbert Delmeire, Dominique Delabie, Kris Claeys, Stefaan Vandeputte, Geert Flamee, Jean Vanden Bulcke, Tom Mestdach en Joris en Francis Bekaert en Rik Tertooy die ondertussen in Lauwe woont. Jean ontbreekt op de foto.

Hoe het begon

“Een kleine 15 jaar geleden begon priester Antoon samen met Adelbert Delmeire een gelegenheidskoortje voor een eenmalig optreden. Romain Delbaere kwam er kort daarop bij en ik denk dat ik er een jaar nadien ook bij was”, vertelt Tom Mestdach uit Marke.

“De groep groeide nog verder aan met Joris en Francis Bekaert, een vader en zoon en nog anderen. Het is een echte vriendengroep die meestal voor een goed doel zingt. “We repeteren ook niet regelmatig, enkel als er een activiteit is komen we samen. We zongen ook al in de gevangenissen van Brugge en Ieper. Meestal luisteren we kerstmarkten, jubilea, huwelijken of eucharistieveringen op. We zingen ook wel eens in een woonzorgcentrum. Er zit geen regelmaat in, maar normaal treden we zo’n vijf à zes keer per jaar op.”

Veertig liedjes

Adelbert, die voorzitter is, is muzikaal geschoold en leert de liedjes aan. “Iedereen kan zijn inbreng doen… als het maar goed klinkt.” De groep heeft een repertoire van zo’n veertig liedjes.

“We kennen onze liedjes goed en als we samenkomen is het altijd een gezellig samenzijn. We zingen wel altijd juist en verzorgd, en Adelbert speelt op de gitaar. Als we iets brengen, is het vooral leuk!”

De groep zingt in het Nederlands en in het Engels, soms brengen we eens een ludieke toets. “We zijn kritisch voor onszelf en mogen overal waar we kwamen opnieuw gaan zingen. Gospel is stemmig en is ook een dankbaar thema.”