GOOSE viert 20ste verjaardag en blikt in Lotto Arena terug op grote carrière: “Onze tophit ‘Synrise’ wordt op school gebruikt als bel”

Twintig jaar geleden bracht de Kortrijkse band GOOSE zijn eerste officiële single uit. Dat vieren ze nu met een groot optreden in de Lotto Arena en een eigen verzamelplaat. “Als band staan we niet veel stil om terug te blikken op onze carrière, maar 20 jaar is zo’n groot getal dat we dat nu toch wel moesten doen.”

GOOSE viert op zaterdag 16 november zijn 20ste verjaardag met een speciaal optreden in de Lotto Arena. Daarvoor duikt de Kortrijkse band terug in hun volledige repertoire. “Eigenlijk is het niet exact onze 20ste verjaardag”, geeft Mickael Karkousse, zanger van de band, toe. “We zijn al bezig van 2000. Zo wonnen we in 2002 de finale van de Humo’s Rock Rally. Dat was de bevestiging dat we goed bezig waren. Daarna hebben we nog onze tijd genomen om onze sound te zoeken en hebben we ons in de luwte ontwikkeld. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat we officieel onze eerste single Audience uitbrachten.”

“Veel bands gaan net uit elkaar in hun studententijd en wij kozen ervoor om volop voor onze droom van muziek te gaan”

“Op dat moment waren we nog jonge gasten. Veel bands gaan in hun studententijd uit elkaar. Wij daartegenover groeiden net naar elkaar toe. We kozen ervoor om volop voor onze droom te gaan en muziek maken een kans te geven”, vult gitarist Dave Martijn aan. “We hebben ons in die droom vastgebeten en zagen het groots. We wilden direct met onze muziek naar het buitenland trekken, terwijl iedereen zei dat dat als Belgische band niet zou lukken. Maar we hebben hen mooi ongelijk bewezen”, glimlacht drummer Bert Libeert.

Korte terugblik

Stilstaan is iets wat de vier bandleden niet gewoon zijn. “Als band kijken we niet snel achteruit, we willen alleen maar vooruit. We weten waar we naartoe willen en we zijn niet vlug content. Ondertussen zijn we plots twintig jaar verder. Dat grote getal overvalt ons. Er is al veel op ons pad gekomen en daar willen we nu toch even bij stilstaan”, aldus bassist Tom Coghe. “Die twintig jaar resoneert ook bij de fans. Je voelt dat ze erbij willen zijn en het mee willen vieren”, gaat Mickael verder.

“Er staan drie nummers op de verzamelplaat, die we nog niet eerder officieel hebben uitgebracht”

Naar aanleiding van de 20ste verjaardag brengt GOOSE na vijf albums nu ook een verzamelplaat G20SE uit. “Veel van onze platen hebben elk hun eigen verhaal. Nu nemen we ook even de tijd om die boven te halen en terug te blikken”, legt Tom uit. “Er staan ook drie nummers op, die we nog niet eerder officieel hebben uitgebracht. Die waren vroeger wel al te horen op de radio, maar hebben het album toen niet gehaald. Eigenlijk zijn die 100 procent GOOSE en nu we die opnieuw horen, klikt het weer onmiddellijk. Daarom brengen we ze nu toch uit. Het is precies alsof we onszelf opnieuw ontdekken. In het begin was alles nieuw en wil je steeds meer. Nu kunnen we meer van alles genieten”, vult Dave aan. (Lees verder onder de foto)

“In het begin was alles nieuw en wil je steeds meer en vlugger. Nu kunnen we meer van alles genieten”, zegt Dave (tweede rechts op de foto). © Charlie de Keersmaecker

“Het is vooral zot om te zien bij het samenstellen van de set hoe onze nummers van de afgelopen twintig jaar nog naast elkaar passen. Een nummer van 20 jaar geleden past perfect bij een nummer dat we nog maar onlangs hebben uitgebracht. We zijn trouw gebleven aan ons eigen DNA en hebben geen trends gevolgd”, vertelt Bert eerlijk. “We zien ook dat ons publiek meegegroeid is met ons. Sommige van onze fans zijn er al van in het begin bij en zijn net zoals wij ouder geworden. Maar er zitten ook heel wat jonge fans tussen, die onze muziek nu ontdekken. Dat geeft veel voldoening.”

Meer dan familie

20 jaar GOOSE betekent ook 20 jaar aan herinneringen voor het viertal. “Een favoriete herinnering kiezen is onmogelijk. Ondertussen zijn we zo goed als familie voor elkaar of zelfs meer. Het zijn vooral de momenten waarop we samen op reis trekken om inspiratie op te doen voor onze plaat. Door van alles samen te beleven, voelen we die intense connectie. Erna moeten we dat gewoon nog omzetten in een nummer”, grapt Dave. “Dankzij onze soloprojecten halen we ook inspiratie bij elkaar. Zo tillen we elkaar naar een hoger niveau.”

“Ik krijg nog altijd kippenvel als ik terugdenk aan Rock Werchter 2007 en hoe enthousiast het publiek voor ons klonk”

Maar hun allereerste optreden op Rock Werchter in 2007 is er toch eentje dat duidelijk is blijven hangen. “We hadden net heel wat optredens in het buitenland achter de rug, waar we iedere keer opnieuw het publiek voor ons moesten weten te winnen. Toen kwamen we terug in België en stonden we achter het podium in de tent Pyramid Marquee te wachten. We hoorden het publiek al vol spanning roepen om ons. Dat was zo’n contrast met de weken ervoor en was ook helemaal onverwachts. Ik krijg zelfs nu nog kippenvel als ik eraan terugdenk”, vertelt Mickael.

GOOSE is bij het grote publiek wellicht het meest bekend van de tophit Synrise, dat al meer dan 11,2 miljoen keer werd beluisterd op Spotify. “Het was niet evident om toen een nummer uit te brengen zonder tekst. We vonden het zelf onmiddellijk een goede plaat, maar onze vrienden en kennissen in de muziekwereld destijds noemden het een goede opwarmer voor het optreden. Nu is het gegroeid bij het publiek en is dit net het hoogtepunt”, zegt Tom.

“Het zalige aan Synrise live spelen is dat je heel duidelijk ziet dat het nummer helemaal van het publiek is”

“Nu is het nummer zelfs overal te horen; het is het lijflied van de scouts of wordt op school gebruikt als bel”, vult Mickael aan. “Het zalige aan dat nummer is ook wanneer we het live brengen dat je heel duidelijk ziet dat het helemaal van het publiek is. Het is niet van ons, maar hun nummer en wij hebben de eer dat we het voor hen mogen brengen”, zegt Bert trots.

Groot feest

Aanstaande zaterdag trekt GOOSE naar hartje Antwerpen voor hun verjaardagsoptreden in de Lotto Arena. “We spelen heel regelmatig festivals. Veel toeschouwers komen gewoon even kijken omdat het kan. Voor zo’n massa spelen zorgt wel voor een leuke sfeer, maar nu in de Lotto Arena weten we dat het publiek een ticket koopt om voor ons te komen en dit samen te beleven. We kunnen al verklappen dat we bepaalde nummers zullen spelen, die we nog nooit eerder live hebben gebracht”, vertelt Mickael geheimzinnig.

“We zijn zeker nog niet uitverteld. Meer nog, we zijn bezig met een nieuwe plaat”

Hoe dan ook, een ding is zeker. Het verhaal van GOOSE is absoluut nog niet uitverteld. “Zeker niet. We willen nog muziek maken. Meer nog, we zijn nu bezig met een nieuwe plaat”, verklapt Bert. Het wordt dus uitkijken naar nog meer GOOSE.

Er zijn nog enkele tickets verkrijgbaar voor zaterdag 16 november in de Lotto Arena. Het compilatie album ‘G20SE’ is nu ook overal beschikbaar.