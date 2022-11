Goose-muzikant organiseert Zillion-clubnight in Den Trap in Kortrijk

Over Zillion is er de voorbije weken al veel inkt gevloeid, maar wist je dat de film over de legendarische Antwerpse danstempel ook een West-Vlaams kantje heeft? De soundtrack is namelijk gemaakt door Goose-drummer Bert Libeert uit Kortrijk. Dit weekend verschijnt zijn werk als B1980 ook op vinyl. Om dat te vieren, organiseert hij zaterdag samen met Sonhouse Records een Zillion-clubnight in café Den Trap.

Met zijn zijproject B1980 maakte Bert Libeert eerder al muziek voor de kortfilm Zuur van Robin Pront, de regisseur van Zillion. “Er was toen meteen een klik tussen ons. Hoewel ik zelf nooit in de discotheek geweest ben, ging ik graag op zijn vraag in om een complete soundtrack voor Zillion te maken”, zegt Bert.

“Daarbij zag ik er een uitdaging in om weg te blijven van de originele 90’s clubtracks, die de leidraad vormen van de film. Ik moest vooral bepaalde personages en tragische verhaallijnen versterken met mijn muziek. Daarvoor gebruikte ik onder meer een gong en oude, analoge synthesizers.”

Releaseparty

Dankzij Mounir Hathout van Sonhouse Records verschijnt die soundtrack nu ook als een album; op alle digitale platformen én op vinyl. Die draagt de duidelijke titel Zillion – Original soundtrack by B1980. “Helaas heb ik de officiële filmpremière gemist, omdat ik toen in het Verenigd Koninkrijk aan het touren was met Goose. Ik zag de vinylrelease evenwel als een kans om nu zelf een feest te geven. Dat doe ik in mijn eigen stad, in café Den Trap: zowat de Zillion van Kortrijk!”, lacht hij.

Bert brengt er op zaterdag 12 november rond middernacht een liveset als B1980. DJ Gerald warmt op en daarna volgt er nog een dj-set van Goose-bassist Tom Coghe. “Verwacht je niet zozeer aan de Zillion-klassiekers, maar eerder aan donkere clubmuziek. We starten om 22 uur. Kom zeker op tijd, want vol is vol en de interesse blijkt groot”, tipt Bert nog.