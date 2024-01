Glenn (38) eert overleden moeder Manuella met West-Vlaamse single: “Ik mis haar nog elke dag”

Als eerbetoon aan zijn in juni overleden moeder Manuella Gunst lanceerde Glenn Dumortier (38) zondag om 11.11 uur de single ‘Keuning van de lucht’. Uitgerekend op haar verjaardag. Ze ging 59 jaar worden. “11 was het lievelingsgetal van mijn moeder”, vertelt Glenn. “Met mijn nieuwe groep GUNST is het de bedoeling om volgend jaar een album met elf nummers uit te brengen.”

Manuelle Gunst was de gerante van de kledingzaak Bel & Bo in de Vlamingenstraat in Wervik en dus bij zeer veel mensen gekend. De mama van Tess en Glenn werd met een zeldzame acute huidaandoening opgenomen in het UZ Gent waar ze in een kunstmatige coma werd gehouden. “Toen ze eindelijk naar een gewone kamer mocht, leek het slechtste achter de rug”, vertelt Glenn. “Het was voor ons hoopgevend. De dokters vertelden ons dat het geen Parijs-Roubaix was dat ze aan het rijden was, maar een helse Tour de France met nog enkele zware bergritten. Mijn mama is onverwacht in haar slaap overleden. Zelfs de dokters waren verrast.”

In het West-Vlaams

“In de plaats van onze vakantie te organiseren, moesten we de uitvaart regelen. Nadien heb ik mijn vader Franklin en mijn zus kunnen overtuigen om toch op vakantie te gaan. Met mijn vriendin maakte ik een rondreis in Europa en vergezelde dan in Zuid-Frankrijk mijn familie. Mijn ma was mee in haar urne. Een mooi moment. Enkele dagen voor haar overlijden schreef ik de intro van Keuning van de lucht. GUNST bestaat nu nog maar uit twee muzikanten Maarten Foulon en ikzelf. Met hem studeerde ik aan het RITCS in Brussel Educatieve Master. De nummers schrijf ik allemaal zelf, in het West-Vlaams. Het is een manier om het verlies van mijn moeder te verwerken.”

Hier kan je luisteren naar het nummer:



“Het heeft geen zin om in een hoek te kruipen en te staan huilen. Schrijven en mijn emoties uiten, helpt in het rouwproces. Mijn moeder mis ik elke dag. Ik ga daarmee slapen en sta ermee op. Dat album is voor mij een manier die ik zoek om mijn mama trots te maken en haar naam laten verder leven. Vandaar de naam van onze groep GUNST.”

Manuelle groeide op in de Speldenstraat in Wervik. Haar vader is jong gestorven door kanker. Ze verloor ook haar moeder. “Mijn moeder was een heel trotse en sterke vrouw die me geleerd heeft om krachtig in het leven te staan”, vertelt Glenn die al zeven jaar in het Brusselse woont. “Sinds anderhalf jaar in Koekelberg maar ik voel me geboren en getogen Wervikaan”, zegt Glenn die vroeger zong bij Bluelink.

“Elke weekend probeer ik naar Wervik te komen. We proberen veel samen te zijn en er te zijn voor elkaar. Ook om mijn metekind Mia (3 jaar) te zien. Ze noemde mijn moeder ‘meetje’. Weet je, Mia heeft er ons doorheen geholpen. Ik neem mijn vader soms mee naar een voetbalwedstrijd of een optreden. Of naar de paardenkoers in Rijsel. Mijn vader ging er vroeger naartoe met mijn opa.”

‘Dumo’

Van vader op zoon was Glenn ‘Dumo’ voor de vrienden schilder. Tot hij begon te studeren aan de media- en theaterschool RITCS in Brussel. “Halftijds werk ik aan de Erasmushogeschool in Brussel als lector”, zegt Glenn. “Ik ben er verantwoordelijke van het MediaLab. Daarnaast ben ik zelfstandige documentairemaker. Van het Vlaams Audiovisueel Fonds kreeg ik subsidies toegezegd en ik zal met zekerheid een langspeelfilm kunnen uitbrengen.”

Veel hulp

De deuntjes van Keuning van de Lucht zijn het werk van Freek Foulon. “Ik contacteerde hem met de vraag of hij het zag zitten om er de muziek verder voor te creëren”, klinkt het. “De eerste single is af met drums van Maxim Pierins, trompet van Marthe van Droogenbroeck, sax van Ferre Vankeirsbilck. Vervolgens gemixed door Kasper Cornelus en gemastered door Mathias Stal. De clip is gefilmd door Bas Van Hoeck.”

“Ik zou dat alleen niet kunnen. Ze hebben me allemaal fel geholpen en zijn het idee genegen. Die eerste single brengt het positieve gevoel van de lente. Het gaat om het positieve zoeken in al die negativiteit. Ik probeer te ontsnappen aan mijn gedachten maar dat lukt niet want die gedachten zijn er altijd.”