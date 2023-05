Glen zingt ‘Kom Maar Hier’ met de steun van WELBI

Op maandag 15 mei brengt Glen Van Parys alias zanger Glen zijn vierde single Kom Maar Hier uit. Dit liedje nam hij op met de steun van WELBI.

In september 2018 kwam Morgen, een nummer over dementie uit. In maart 2019 zong Glen Jou Alleen, geschreven door Kato van The Starlings. Vervolgens kwam in februari 2021 Neem Mijn Hand uit en vanaf maandag kan je Kom Maar Hier downloaden. “Ik kreeg die vraag vanuit vzw Curando, een zorggroep met verschillende woonzorgcentra en thuiszorgdiensten. Ze zijn heel actief in de zorgsector binnen West-Vlaanderen.”

Buurtwerking

“Zelf werk ik in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Ruiselede. Vorig jaar begonnen ze met WELBI, een onlineplatform met een website en een app, waarop je karweien kan aanbieden of reageren om klusjes te doen. Dit kan tegen een schappelijke prijs en is vooral gericht op buurtwerking. Heb je thuis een klusje dat je niet meer kan doen of heb je een babysit nodig, dan kan je een oproep doen. Ik ging in op die vraag omdat mijn vorige singles ook een sociaal thema hadden. Ik vond het leuk om nu die buurtwerking in de kijker te zetten. Mijn single Kom Maar Hier is de titelsong van WELBI geworden”, zegt Glen met enige trots. “We namen ook al een videoclip op waarin we refereren naar WELBI. Er werd ook een reclamespot opgenomen met mijn nummer erin verwerkt. Maar als je WELBI niet kent, dan is dit nummer ook belangrijk. De boodschap is geen schrik te hebben om hulp te vragen wanneer je het even moeilijk hebt.” Kom Maar Hier werd van tekst en muziek voorzien door Bart Claus. Glen krijgt professionele begeleiding door Steve Tielens. “Of ik nog droom om nationaal door te breken? Natuurlijk, anders bracht ik geen vierde single uit. Goed nieuws is dat dit nummer op MENT TV te zien zal zijn”, glundert Glen, die op zaterdag 13 mei om 18 uur zingt tijdens een eetfestijn in het volkscafé Vierwegen in Wingene. (Patrick D.)

De single is vanaf maandag te downloaden via de gekende streamingsdiensten.

glenvanparys@hotmail.com