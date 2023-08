Gino Kesteloot en Kortrijk Drumt klaar voor groots drumspektakel in Brazilië

Zanger Marc Vermeersch zwaait vandaag, woensdag 16 augustus, met veel fierheid zijn onafscheidelijke muziekkameraad, drummer Gino Kesteloot, uit richting Brazilië. Het drumwonder uit Kortrijk zal er met een delegatie van drumschool ‘Kortrijk Drumt’ op 20 augustus mee een spetterende drumshow te geven.

“Het is voor Gino een grote droom die alsmaar meer in vervulling gaat en ik gun het hem van harte”, zegt Marc Vermeersch. Hij zal in Brazilië met 21 leraars en leerlingen uit zijn drumschool en met maar liefst 500 Braziliaanse drummers en een 200-koppig koor voor 35.000 toeschouwers een drumspektakel van jewelste geven.

The MG’s Brothers

“Ik werd door de Braziliaanse metal/operazanger Alexei Leão uitgenodigd om in Florianopolis samen met twee andere professionele drummers dit spektakel op touw te zetten”, vertelt Gino. Met deze show zal de Kortrijkzaan nogmaals ons landje op de ‘drumkaart’ plaatsen en opnieuw aantonen dat hij geen uitdaging uit de weg gaat. “Al op vierjarige leeftijd werd ik benaderd voor een televisiereportage. Op mijn 15de speelde ik al in enkele orkesten en toen producer Fonny De Wulf een drummer zocht voor Eurosong was ik er snel bij. Toen ik drumde bij Angie Dylan, Rich Dubois en Tex verzorgde ik ook mee de promotie en daar heb ik héél veel bijgeleerd qua management”, legt Gino uit.

Eind jaren 90 richtte Gino The MG’s Brothers op met gelijkgestemde ziel Marc Vermeersch uit Menen. “We kennen elkaar nu al meer dan 30 jaar en zijn als het ware echte broers, of eerder nog, echte ‘soulbrothers’. Mijn liefde voor blues, soul en jazz heeft mij toen bij Gino gebracht. Dit was voor mij onmiddellijk de start van een nieuwe carrière. Iemand zei mij toen: ‘Als je in zee gaat met Gino zal je gegarandeerd veel optredens hebben. En dit was zeker niet gelogen”, vertelt Marc.

Portugal en Spanje

Na bijna een jaar voorbereiding aan het muzikale programma staan Gino en zijn drumteam te popelen om er in Brazilië een unieke gebeurtenis van te maken. “We zullen er op 20 augustus allen simultaan nummers van onder andere Pink Floyd, Bon Jovi, The Beatles, Black Sabbath, … spelen. In 2019 deed ik dit toen al met 45 Kortrijkse drummers in Malta en in de toekomst staan Portugal en Spanje nog op onze agenda. Ik ben apetrots wat Kortrijk Drumt op zo’n korte periode heeft bereikt”, aldus Gino.

Het succes steekt soms wel eens de ogen uit van de concurrentie maar dit raakt zijn koude kleren niet. “Er is heel veel jaloezie in de muziekwereld maar Gino is een doorzetter, een vechter en dat waardeer ik enorm aan hem. Hoe gek zijn project ook kan zijn, verrast ben ik nooit, hij durft alles aan. Ik ben dus enorm blij voor mijn muzikale kompaan en ik zal verheugd zijn om hem na twee weken terug te zien. Want de de dag erna treden we al weer op aan de Cosmo in Menen, dus veel tijd om uit te blazen zal hij niet hebben”, lacht Marc.

(Nicolas Verhaeghe)