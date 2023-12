Gino Kesteloot en de leerlingen van Kortrijk Drumt wensen iedereen vrolijke feesten

Na een leuke kerstfoto aan de Broeltorens op de verlaagde Leieboorden maakte Gino Kesteloot enkele nieuwtjes bekend.

Kortrijk Drumt zal op 10 mei LUX festival op Rollegemplaats openen. 5 of 6 juli volgt Moen Feest waar onder meer ook Clouseau en Joost Klein optreden. “Na ons groot avontuur in Brazilië staat Setúbal (Portugal) volgend jaar op de agenda. Maar we kijken vooral uit naar onze grootste openluchtshow ooit in Kortrijk in 2025. Waarschijnlijk zullen ook muzikanten uit Brazilië meespelen. We willen er iets groots van maken en heel Kortrijk betrekken. Sponsors zijn dus meer dan welkom en mogen me steeds contacteren op kesteloot.mg@telenet.be”, zegt Gino.

Ook de Engelse drummer Neil Cooper van de Noord-Ierse rockband Therapy? toont interesse om mee te spelen met Kortrijk Drumt. “Hij vond de energie van het publiek fantastisch en wil een show meedoen. Mogelijks volgend jaar, maar dat moeten we nog afstemmen.”