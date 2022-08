‘Gevang’ Alcatraz in opbouw

De opbouw van het hardrock- en metalfestival Alcatraz valt niet te onderschatten. Nog voor de eigenlijke werkzaamheden werden ruim 1.600 rijplaten geplaatst om geen schade te veroorzaken aan de site.

Op de terreinen aan sportcomplex Lange Munte werden onlangs de eerste stellingen van de podia en de iconische wachttorens opgetrokken.

Sinds afgelopen weekend ging ook het eigen Alcatraz-opbouwteam van start en is de laatste rechte lijn naar het festival ingezet. Met man en macht worden met hoogtewerkers en klimmateriaal de podia, tenten, bars en aankleding ingericht op de site. “Ik ben hier in 2017 begonnen als klimmer. Intussen is het mijn derde jaar als teamleader. Ik plaats de juiste man op het juiste werk. Mijn team werd niet opgebouwd in één jaar, we zoeken voor iedereen de beste plaats en taak binnen de groep zodat elke medewerker fier kan zijn op zijn werk. Zo kan je het team motiveren om ook tot 20 uur ’s avonds door te werken. Het zijn soms lange dagen tijdens de opbouw”, zegt Frederik Landuyt (48). Dit jaar zijn er op het festival enkele nieuwigheden zoals een vierde podium en een houten totem uitgesneden met kettingzaag door Koen Vandewalle. Daarop staat Dr. Plague aan de top. Deze figuur was ook vorig jaar de mascotte van het festival toen Alcatraz als enige festival in de regio kon plaatsvinden ondanks corona.

Magisch moment

Deze editie is Dr. Plague geïncarneerd als een oppergod die uitkijkt over het festival. Onderaan vind je Frank Lee Morris, een Amerikaanse crimineel die uit de gevangenis Alcatraz ontsnapte en daarna nooit meer werd gezien. Hij is de mascotte van podium Swamp. Daarboven staat Officer Nice afgebeeld, mascotte van de mainstage.

De totem met Dr. Plague, Officer Nice en Frank Lee Morris. © MD

Het team zit voorlopig op schema, of zoals Frederik het zegt: “we laten het elk jaar lukken.” De weersomstandigheden zijn alvast gunstiger dan vorig jaar. Toen was het tot enkeldiep ploeteren in de modder en schuilen voor de regen. “Elke editie leren we bij en doen we het beter en efficiënter op de volgende. Het is mooi om de vooruitgang te zien. In de weken van de opbouw overnacht ik in mijn camper wat verderop. Dus ik zit al volledig in de sfeer wanneer het festival start. Ik ben ook de laatste die op het plein de veiligheidscontroles opvolgt om dan een officiële ‘go’ te geven. Het is een magisch moment om de eerste bezoekers door de poorten te zien komen”, zegt Frederik.

Alcatraz Hard Rock & Metal Festival 2022 vindt plaats op 12, 13 en 14 augustus. Tickets: www.alcatraz.be/nl/tickets.