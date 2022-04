Gert & James verrassen Camille met speciale aankondiging, gouden én dubbel platina plaat

Camille Dhont was donderdagavond te gast in ‘De Cooke & Verhulstshow’. Daar kreeg ze van de presentatoren te horen dat er een vierde concert in de Lotto-arena op komst is.

Het gaat duidelijk hard voor de concertreeks van Camille dit najaar. Iets meer dan een week geleden kondigde ze een extra concert aan, haar derde in de Lotto-arena, of daar komt nog eentje bij. Dat vernam ze niet van haar manager, maar van Gert Verhulst en James Cooke in hun late night talkshow ‘De Cooke & Verhulstshow’. De zangeres uit Wevelgem was amper bekomen van het nieuws, of ze kreeg ook een gouden plaat overhandigd voor haar nummer ‘Diamant’. Net daarna kreeg ze ook nog een dubbel platina voor haar nummer ‘Vuurwerk’. Eerder al was ze onder de indruk van een foto van haar die te zien was op Times Square. Eerder al ging haar #LikeMe-collega Pommelien Thijs haar al voor, in een internationale campagne van streamingsdienst Spotify om vrouwelijke artiesten in de verf te zetten.

Het vierde concert van Camille vindt plaats op zondag 6 november om 14 uur. De twee concerten op zaterdag zijn uitverkocht. Voor het concert op vrijdag 4 november zijn er nog een aantal tickets. Tickets kopen kan hier.