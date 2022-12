Gent kiest met Lara Rosseel weer een West-Vlaamse stadscomponist

Begin deze week werd jazzmuzikante Lara Rosseel officieel aangeduid als stadscomponist voor de stad Gent. Daarmee volgt ze Wouter Deprez op. Voor de bassiste, met roots in Veurne, zijn het drukke tijden. Zo treedt ze binnenkort op in Zweden. “Dat er meer en meer vrouwen de contrabas vastnemen, doet mij een groot plezier.”

In jazzmiddens is Lara Rosseel al even een ronkende naam. De muzikante lanceerde begin 2020 haar debuutalbum De Grote Vrouw, maar zelfs de coronacrisis kon haar carrière niet fnuiken. Lara is immers een flexibele doorzetter. Oorspronkelijk studeerde ze klassieke gitaar en cello aan het Lemmensinstituut, toen ze tijdens haar studies verliefd raakte op de bas. Na haar extra lerarenopleiding speelde ze onder andere bij Naima Joris, maar het begon te kriebelen om ook solo te gaan. Hoewel het aantal optredens bij de lancering erg beperkt werd door de coronacrisis, werd haar muziek toch heel goed ontvangen. Begin dit jaar volgde een tweede album Hert.

Lara, die haar muziek omschrijft als akoestische filmmuziek met etnische invloeden, kreeg een tijd geleden de vraag of ze geen stadscomponist wilde worden voor de stad Gent, waar ze sinds een jaar of zes, zeven woont. De komende twee jaar neemt ze die verbintenis op zich. “Ik heb al in Brussel, Antwerpen en Leuven gewoond, maar hier in Gent vind ik echt rust. Ik vond het wel een eer dat ze aan mij dachten. We hebben al een paar keer samengezeten. Ik zie het toch als een soort van samenwerking. Ik mag samen met de Stad Gent samenzitten en muzikale concepten bedenken. Ik heb al een paar ideeën in mijn hoofd, ja. We zien wel wat voor concrete zaken eruit zullen komen. Ik heb vooral het gevoel dat ik mezelf mag zijn. Dat vind ik heel belangrijk.”

Naar Zweden

Begin deze week werd dat gevierd, samen met haar voorganger Wouter Deprez, die de taken officieel overdroeg aan Lara. “Twee West-Vlamingen op rij, ja”, glimlacht Lara. “Ik kende Wouter nog niet persoonlijk, maar het is een hele sympathieke gast. Het belangrijkste is dat we Gent een heel warm hart toedragen en dat ook vertegenwoordigen.”

De aanstelling is in elk geval een opsteker voor de mensen die jazz een warm hart toedragen. Zeker nu de vzw achter Gent Jazz Festival failliet werd verklaard (na vermeend gesjoemel, red.). Toch zijn er nog podia genoeg voor muzikanten als Lara. “In januari vertrekken we voor twee weken naar Zweden met ons quintet. Zelf heb ik een jaar in Zweden gewoond tijdens mijn jaar op Erasmus. Veel Zweedse jazzmuzikanten liggen voor mij dicht bij wat ik zelf breng. Zweden kent een rijke geschiedenis aan enkele heel goede contrabassisten en dat heeft daar heel wat muzikanten geïnspireerd. In België zijn we minder bezaaid met bassisten in het algemeen, maar ik merk dat er meer en meer vrouwen ook hier de contrabas vastnemen. Dat doet mij een groot plezier.”

Artist in residence

Lara is niet alleen actief met haar eigen quintet, maar heeft ook een octet en sinds kort ook haar eigen Small Orchestra ARK. Met die laatste gaat ze nog meer de richting op van filmmuziek, haar octet aangevuld met vier strijkers en een hobo. Op vrijdag 27 januari speelt ARK in de HA-concerts (Handelsbeurs) in Gent. Naar eigen zeggen vindt ze het niet erg om haar aandacht te verdelen over verschillende projecten. “Integendeel. Ik hou van die afwisseling. Daarnaast spelen we met Naima Joris onze nieuwe plaat en staan er nog wat andere projecten in de stelling. Soms ben ik de leider van een project, dat vraagt altijd wat meer energie, maar even goed speel ik mee als bandlid bij andere bands. Dat vind ik niet erg, als ik maar mijn ding kan doen. Het belangrijkste is wat je haalt uit zo’n samenwerking, voor een ander en jezelf.”

“Stilzitten zit er niet in, inderdaad. Bovendien ben ik ook artist in residence in de Handelsbeurs, waar we in april ook nog een uniek project realiseren. Met een banjospeelster uit Minnesota en een violiste uit Californië gaan we muziek maken, dat meer richting de rootsmuziek zal gaan. Misschien kunnen we er volgende zomer mee op het podium staan van Dranouter Festival, maar dat zien we nog wel.”

Een volledig overzicht van de optredens van Lara Rosseel vind je via Facebook en op lararosseel-be.webnode.nl.