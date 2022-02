Gemengd koor Terpsichore houdt open repetitiedag

Na een lange corona-winterslaap komt ook het vierstemmig gemengd koor Terpsichore opnieuw in actie. Op de open repetitieavond van maandag 21 maart hoopt het koor nieuwe zingende leden te mogen verwelkomen in hun koor.

Volgens voorzitter Françoise Leyssens is de schade die door corona is aangericht voor de vereniging nog binnen de perken gebleven. “Weinig leden haakten af en dus kijken we de toekomst rooskleurig tegemoet”, opent voorzitter Françoise Leyssens. “Met twee kerstconcerten in het najaar van 2022 en een groot project rond het Stabat Mater van de Welshe componist Karl Jenkins, werd de agenda alvast goed gevuld.”

Het koor staat sinds februari 2013 onder leiding van dirigent Michiel De Jaeger. “Hij zorgt voor een breed repertoire gaande van film tot musical, van klassiek tot pop, zowel Nederlands, Engels of zelfs andere talen. Zowel geestelijke als wereldlijke muziek komen aan bod.”

Open repetitie

“De repetities gaan elke maandag door in het OC Mandelroos van 20 tot 21.45 uur. Vaak gevolgd door een natje en een droogje waarbij, hoe kan het ook anders, er nog even nagekaart wordt.”

“Helaas moeten we ook de realiteit onder ogen zien. De populatie van koren wordt ouder en de instroom van nieuwe jongere zingende leden is van cruciaal belang voor het voortbestaan van vele Vlaamse koren. Daarom organiseert het koor op maandag 21 maart om 20 uur een open repetitieavond voor wie even wil komen luisteren of, waarom niet, meezingen.”

“Muzikale voorkennis is mooi meegenomen, maar zeker geen must. De dirigent koost voor deze open repetitie een haalbaar en aangepast programma zodat het voor iedereen zeker mogelijk zal zijn om mee te zingen. En laat dat nu net het mooiste zijn: samen zingen.” (CLY)

Voor meer info kan je terecht bij Jan en Françoise Leyssens op 056 66 91 57.