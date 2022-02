Gemeentelijke Harmonie zoekt vers muzikaal bloed: “Nieuwe muzikanten zijn van harte welkom”

Of het nu de lokale basketclub of toneelvereniging is, ze hebben de voorbije twee jaar hun activiteiten ongewild op een laag pitje moeten zetten. Veel van hen verloren leden. Omdat ze intussen een andere hobby hebben ontdekt, die wél nog mocht. Of omdat zoals bij de koninklijke Gemeentelijke Harmonie, die extra hard werd getroffen, heel wat oudere muzikanten definitief afhaakten. “Nieuw bloed is daarom meer dan welkom”, aldus secretaris Luc Belpaeme.

De Gemeentelijke Harmonie, vandaag uitgegroeid tot een harmonieorkest, is driftig op zoek naar nieuwe muzikanten. “Het overlegcomité gaf groen licht voor de heropstart van de repetities. We kunnen dus onze partituren opnieuw vanonder het stof halen”, is secretaris Luc Belpaeme opgelucht.

“Onze harmonie ontsnapt jammer genoeg niet aan een tendens, die al langer aan de gang is: de dalende instroom van (jonge) muzikanten. Twee jaar corona heeft onze vereniging overigens ook geen deugd gedaan.” Toen in november van vorig jaar repeteren en concerteren heel even weer mocht en de harmonie zijn jaarlijks najaarsconcert gaf, bleek het verval in ledenaantal frappant.

“We hebben wel wat leden verloren. Vooral muzikanten van hogere leeftijd, waarvan we er wel enkele in de rangen hadden, hebben het voorbije anderhalf jaar afgehaakt. Dat betekent dat we vandaag nog 27 muzikanten tellen” (de harmonie had vroeger als snel 40 à 50 muzikanten, mm), vertrouwt Luc Belpaeme ons toe.

Hechte groep

Luc laat samen met het harmoniebestuur de moed echter niet zakken en trekt op zoek naar versterking. “Wij vragen ons af of er in Bredene nog muzikaal talent te vinden is. Zijn er onder de Bredenaars dan echt geen muzikanten te vinden? Wie volgt er muziekschool en wil bij ons praktijkervaring opdoen? Wie speelde vroeger muziek, heeft wegens omstandigheden het instrument tijdelijk aan de haak gehangen maar wil nu zijn hobby weer oppikken?

Als muzikant kan ik getuigen dat muziek spelen een fantastische hobby is. In de harmonie vormen we bovendien een hechte groep, waarbij muziek uiteraard op de eerste plaats komt maar het sociaal contact ook een grote rol speelt.”

De harmonie repeteert wekelijks op dinsdagavond van 20u tot 21u30 en geeft tijdens de zomermaanden wekelijks een concert weg. “De klemtoon ligt op aangename muziek, die goed in de oren ligt en een doorsnee publiek kan aanspreken.” (MM)

Heb je interesse en wil je de rangen vervoegen, neem dan contact op met secretaris Luc Belpaeme op 0484 22 84 00 of luc.belpaeme@gmail.com.