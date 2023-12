Geluwse Sien Vanlangendonck treedt met Scala & Kolacny Brothers op in GC Gilwe

In GC Gilwe zijn er op zondag 10 december twee optredens van Scala & Kolacny Brothers. Al lang is het helemaal uitverkocht. Niet verwonderlijk voor de komst van een internationaal gerenommeerd meisjeskoor. Tot het gezelschap behoort Sien Vanlangendonck (30) uit Geluwe. Ze zingt al vijf jaar bij het koor van de broers Kolacny.

De twee optredens zijn een organisatie van de Vrienden van Scala, in samenwerking met de koninklijke toneelgilde Onder Ons en het GC Gilwe. Die vrienden zijn Philippe Verraes en Christel Rozé, de mama van Sien. “Op een zomeravond zaten we bij ons thuis op het terras een glas te drinken met Christel en haar echtgenoot”, vertelt Philippe. “Christel liet zich toen ontvallen dat het haar droom was om Scala in Geluwe te zien optreden.”

“Zo ging de bal aan het rollen. Vorig najaar bekeken we hoe we het zouden aanpakken. We wisten dat we het niet met twee konden en de steun van een vereniging nodig hadden. Onder meer voor de uitbating van de bar en logistieke hulp. Uiteindelijk kwamen we uit bij Onder Ons.”

De Sint-Dionysiuskerk was een mogelijkheid als locatie maar uiteindelijk werd het de schouwburg in het GC Gilwe in de Wervikstraat. “Qua akoestiek is de kerk natuurlijk top maar staan tijdens een concert voor een deel van het publiek de pilaren in de weg”, zegt de gewezen algemeen directeur van de stad Wervik.

Wachtlijst

“Het GC Gilwe is een goede zaal en achteraf kunnen de mensen genieten aan de bar in de foyer. Wat in de kerk niet zou kunnen. Bovendien is naar de stad toe zo’n voorstelling een mooie promotie voor het GC Gilwe.”

“In het GC Gilwe zijn er nog andere voordelen”, zegt Sien. “Zo beschikken we daar over kleedkamers om ons om te kleden, zijn er toiletten en is het gemakkelijker voor de catering.”

De 247 zitjes zijn dus allemaal uitverkocht. “De prijs van de tickets hielden we democratisch op 30 euro”, zegt Philippe. “Een bewuste keuze om het optreden toegankelijk te houden. Om het break-even te houden, verkochten we ook viparrangementen en zijn we de sponsors zeer dankbaar. We hadden hen echt nodig.”

Zoals de kaartenverkoop heel vlotjes verliep, had men waarschijnlijk drie optredens kunnen voorzien maar dat doet Scala & Kolacny Brothers nooit. “Er staan een 50-tal mensen op de wachtlijst”, zegt Christel. “We hebben niet veel publiciteit gemaakt en toch is het twee keer uitverkocht.”

Kinderkoor Papageno

Sien heeft nog drie zussen. Ze zongen lang geleden allemaal bij het kinderkoor Papageno. “Aan de Academie voor Muziek en Woord volgde ik klassieke zang”, vertelt Sien. “Scala zag ik eens optreden in GC Den Bunder in Moorslede en nadien waagde ik me aan een auditie in hun thuishaven Aarschot.”

“Zo’n auditie bestond uit drie ronden, onder meer ook een bewegingsronde en zo werd ik geselecteerd. Ik had niks te verliezen maar als West-Vlamingen is het met veel dialecten niet gemakkelijk. Samenzang is belangrijk bij Scala.”

Taalcoach

“In totaal zijn we met 90 meisjes, waarvan een deel professioneel. Iedereen wordt gelijk behandeld. Ik heb vier kinderen en werk voltijds als instructeur treinbestuurder bij de NMBS. We repeteren elke zaterdag van 9 tot 12 uur in Aarschot. Dat lukt allemaal om te combineren. Gelukkig heb ik een crème van een vent. Ik was voor een privé-evenement al eens een week in China en trad tweemaal op in Parijs. We repeteren niet alleen op zang maar ook choreografie. Er komt ook een taalcoach want we zingen naast het Nederlands ook in het Frans, Duits en Spaans. Iedereen oefent in de loop van de week heel veel thuis. De repetities dienen om de puntjes op de i te zetten.”

De kalender van Scala & Kolacny Brothers is druk. “We staan altijd met 16 op het podium, vier per stem”, vertelt Sien. “Twee keer op rij optreden, zoals komende zondag, is iets dat we graag doen.

Zondag om 15 uur en 19.30 uur brengen ze Gloaming (de avondschemering, red.). Het wordt een optreden vol emotie en ontroering. Dirigent Stijn Kolacny kan voor de muzikale begeleiding rekenen op zijn broer Steven aan de piano. “Ik ben enorm trots dat we nu te gast zijn in Geluwe”, zegt Sien. “Ik kreeg altijd de vraag van familie en vrienden om hier eens op te treden.”