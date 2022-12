Geluwenaar Seppe (13) mag zijn kunnen tonen in VS op meest prestigieuze balletwedstrijd ter wereld: “Stress? Dansen werkt rustgevend”

Seppe Claerhout (13) uit Geluwe mag in de paasvakantie dansen in de finale van de prestigieuze Youth America Grand Prix in de Verenigde Staten. De meest prestigieuze danswedstrijd ter wereld, maar de danser van balletschool Pirouette uit Wevelgem blijft er opvallend rustig onder. “Maar ik hoop wel op top 6.”

De meest prestigieuze wedstrijd ter wereld. Met halve finales in alle uithoeken van de wereld – van Australië tot Japan – lokt Youth American Grand Prix jonge ambitieuze balletdansers van heinde en verre die het tot de finale in de Verenigde Staten willen schoppen. Het is dus enkel de meest begenadigde ballerina’s en ballerino’s gegeven om ook daar hun kunnen te etaleren.

Dat een 13-jarig jongetje van balletschool Pirouette uit het bescheiden Wevelgem het tot daar schopt? Uitzonderlijk. Toch mag Seppe Claerhout uit Geluwe in de paasvakantie zijn valiezen pakken om de oversteek richting Tampa, Florida te maken. In de halve finale in Parijs schopte hij het tot de top zes in zijn categorie. “Leuk om te doen”, klinkt het bescheiden. “Het was wel een van mijn betere solo’s toen.”

Weinig stress

Seppe zal niet staan roeptoeteren dat hij dé man is. Integendeel, dansen blijft ondanks de gemiddeld tien uur per week training vooral een hobby. Amusement dus. “Stress heb ik niet echt. Dansen werkt gewoon rustgevend bij mij”, vertelt hij. En zeker als hij voor een publiek staat. “Ik ben wel een beetje een podiumbeest. Ik heb publiek nodig om mij beter te maken. Die druk doet me beter presteren.”

En zeggen dat Seppe op zijn zesde ooit twijfelde om te gaan dansen. “Ik danste thuis veel en mijn mama danste vroeger ook bij Pirouette, dus probeerde ik dat ook eens. Al was ik bang om als jongen gepest te worden. Onterecht, want eigenlijk heb ik daar nooit last van gehad. Een dansende jongen? Eigenlijk is dat al gewoon geworden.”

VS

Een uitstekende keuze blijkt nu zo’n zeven jaar later. Van 3 tot 9 november volgt hij verschillende workshops in de VS om dan zijn solo te brengen en het hopelijk tot het podium te schoppen. “Ik hoop wel op de top zes, maar ik zal sowieso genieten van de ervaring. Gewoon al door te kijken leer je heel wat bij”, klinkt het.

Bovendien is de wedstrijd ook hét toneel om je te tonen aan internationaal gerenommeerde scholen. Luik, Amsterdam, Monaco en Birmingham kunnen al afgevinkt worden op het lijstje, maar misschien brengt de finale Seppe nog naar andere oorden. “Uiteraard hoop ik opgemerkt te worden, al weet ik nog niet precies waar mijn toekomst ligt. Ik kreeg al een aanbod om te starten aan de balletschool in Amsterdam, maar ik ben er nog niet aan uit. Een luxeprobleem”, vertelt hij met de glimlach.

Voor Pirouette is het alweer een mooie adelbrief om voor te leggen. Al is Seppe geen unicum. Ook een dansgroep van meisjes tussen de 8 en 12 jaar was geselecteerd voor de finale. Echter, financieel en organisatorisch bleek het onmogelijk om de reis te maken. “Maar er zit talent genoeg in de groep”, weet Pascale Langedock. “Ze zullen zeker nog kansen krijgen om al dansend te wereld te verkennen.”