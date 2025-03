Geerwin Vandekerckhove na het overlijden van Rob de Nijs: “Spijtig dat het niet tot een muzikale samenwerking kwam”

Ook Geerwin Vandekerckhove, cultuurconsulent in De Leest in Izegem en zelf ook muzikant, betreurt het overlijden van de Nederlandse zanger Rob de Nijs (82). De vrouwen in het gezin waarin Geerwin opgroeide waren enthousiaste fans en toen Rob en Geerwin elkaar ontmoetten, kwam het ei zo na tot een samenwerking.

Maandag 17 maart overleed de Nederlandse zanger Rob de Nijs, hij kwam ook enkele keren optreden in De Leest in Izegem. Geerwin Vandekerckhove: “Ik ben opgegroeid met Rob de Nijs. Mijn moeder en zussen waren er gek van en ik heb hem altijd heel cool gevonden. Toen hij in 2016 voor de tweede maal in De Leest kwam optreden was het een blij weerzien met Rob en Frank Janssen, pianist en ook zijn manager) In die tijd was mijn groepje Waar is Ken?dagelijks op de radio en wilden we graag de doorbraak naar Nederland forceren. Rob kreeg een cd en ik mocht hem signeren”, lacht Geerwin. “Op de terugweg luisterden ze blijkbaar en Frank stuurde me dat ze het echt cool vonden. Voor de tweede cd zochten we voor het hitje Hemelwater -dat niet alleen op Radio1, maar ook op Radio2 twee scoorde – een extra gaststem. Ik stuurde de demo door naar Frank en die vroeg of we de agenda’s konden samen leggen. We hadden dus eigenlijk al een half akkoord. De dag erna vertrok ik op reis. Na de zomer beslisten we samen met de groep dat Rob misschien toch niet het beste profiel was en hebben toen een ander nummer met Brihang opgenomen… Maar een beetje spijt dat het niet tot een samenwerking kwam, heb ik wel.”