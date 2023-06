Geert Vandenbon (66) brengt cd met wielerliedjes uit: “Ik moet hier geen tien jaar meer mee wachten”

Geert Vandenbon is een duizendpoot in wielerland. Medeorganisator van de Ronde van Vlaanderen in Brugge? Auteur van een koerskalender? Muzikale sidekick van Michel Wuyts en José De Cauwer? Check! Nu gaat de Bruggeling nog een stap verder: hij brengt een cd met wielerliedjes uit. “Mijn hobby’s zijn mijn beroep geworden.”

Vandenbon groeide op in Zedelgem, maar bracht zijn tienerjaren in Brugge door. In de jaren ‘80 verwierf hij bekendheid als gitarist van de Brugse rockgroep Q-Bic. “Daarna trok ik voor de liefde naar regio Gent en bleef ik daar lange tijd hangen, vooral door mijn betrokkenheid bij het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde”, vertelt Vandenbon. “Intussen ben ik teruggekeerd naar de stad waar voor mij alles ooit begon. (glimlacht) Ik mag mezelf dan ook zonder schroom een halve Bruggeling noemen.” Zelf was Vandenbon nooit in een wielerpeloton de bespeuren. “Ik was vooral een voetballer, bij Zedelgem in tweede provinciale”, lacht hij. “Voor de eerste ploeg maakte ik slechts één doelpunt, maar het was wel op De Klokke, het vroegere stadion van Club en Cercle. Alleen gebeurde het in een match tussen Excelsior Zedelgem en Eendracht Brugge.” (grijnst)

23 jaar Ronde

Vandenbon is van opleiding stedenbouwkundige, maar dat beroep oefende hij nooit uit. “Ik ben vrij snel in de evenementenbranche terechtgekomen, vooral door een reclamebureau waarvoor ik eind jaren ‘80 aan de slag was. Daar werd ik aangeworven om een soort van sportcel op te starten. Mijn voornaamste functie was het aanbrengen van een sponsor voor een wielerploeg: Domex. Op die manier kwam ik in contact met Het Nieuwsblad, dat klant bij het reclamebureau was, en begon ik in een later stadium voor de Ronde van Vlaanderen te werken. Dat deed ik 23 jaar lang. Ik mag mezelf gerust één van de stichters van het Centrum Ronde van Vlaanderen noemen. Daarnaast gaf ik samen met Rik Vanwalleghem enkele boeken over de Ronde uit. Hij schreef en ik gaf uit.”

Vandenbon maakte de immense groei van de Ronde van Vlaanderen mee. “Toen die wedstrijd in Sint-Niklaas begon, was dat een logistiek heel eenvoudige koers. Nu, 25 jaar later, is het een heus evenement: podiums, licht, geluid, muziek voor duizenden fans en genodigden… Die groei heb ik 20 jaar lang helpen aansturen. Daar ben ik heel trots op. Ik was niet de organisator, maar ben blij dat ik er een steentje aan bijdroeg. In 1998 vond de start voor de eerste keer in Brugge plaats. Omdat ik de stad goed kende, tekende ik alles als eerste uit. De renners verzamelen op de Markt, een groot podium inhuren om een enorm feest te krijgen… De Ronde was op dat vlak een pionier. Zo’n voorstelling van de coureurs op het podium, dat bestond zelfs in de Tour niet. Nu is dat echter de evidentie zelve.”

Finaal kwamen de twee grote passies van Vandenbon samen: muziek en koers. “Ik heb altijd zelf gespeeld en werkte ook vaak achter de schermen. Ik deed het management van tal van groepen en organiseerde persconferenties voor The Radios, Clouseau en Koen Crucke. (lacht) Je kan dus gerust zeggen dat mijn hobby mijn beroep is geworden.”

Een opvallende trend: terwijl Vandenbon zich in het verleden in de schaduw verdienstelijk maakte, treedt hij nu zelf meer op de voorgrond. “Een bewuste keuze. Ik moet ook geen tien jaar meer wachten met de kansen die ik nog krijg. De mensen die weten wat ik in het verleden heb gedaan, respecteren me voor wat ik gedaan heb. Alleen weten velen dat al lang niet meer. Is dat belangrijk? Misschien niet. Maar dat ik nu onder mijn eigen naam naar buiten kom, is wel ergens een statement. Als journalist wil ik schrijven onder mijn eigen naam. Als muzikant wil ik zelf op het podium staan. Mijn cd met wielerliedjes is daar het ultieme voorbeeld van. Je hebt mensen die wielergedichten maken, maar mensen die wielerliedjes maken, dat zie je heel weinig.”

Met José De Cauwer

De cd van Vandenbon kreeg de naam Quincampoix. “Ik probeer me in het hoofd van een renner in te leven. Mijn cd is dromen over de koers, wakker worden en beseffen dat je zelf dan toch geen renner bent, maar wel veel aan de koers te danken hebt. Mijn cd is dus deels autobiografisch.” Vandenbon is al volop promotie aan het doen. “De voorstellingen met Rik Vanwalleghem en José De Cauwer lopen sowieso. In 2024 plannen we een theatertournee. Momenteel zitten we aan 15 voorstellingen, waarin ik mijn wielerliedjes zal spelen. Daarnaast wil ik mijn eigen wielerprogramma brengen in cafés, bibliotheken, bij wielerclubs… In het najaar kan ik mijn liedjes linken aan de verhalen uit mijn koerskalender. Momenteel ben ik volop bezig met de uitwerking van een programma. Ik wil een singer-songwriter zijn met teksten die het beluisteren waard zijn.”