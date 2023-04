Geert heeft hersentumor, maar zingt nog eens voor publiek: “Op het podium vergeet ik even al mijn zorgen”

Afgelopen najaar sloeg het noodlot toe voor Geert Puype (60). Er werd een kwaadaardige hersentumor vastgesteld en zijn overlevingskansen worden minimaal ingeschat. Daarom maakt hij nu volop werk van zijn bucketlist, de zaken die hij absoluut nog wil doen. Te beginnen met een gastoptreden bij coverband Barak Friture, tijdens de Shopping Day die zaterdag in Oostende plaatsvindt. “Op het podium vergeet ik even al mijn zorgen.”

Dinsdag 20 december 2022. Alle gezinnen maken zich klaar voor de feestdagen, maar ten huize Puype in Bredene overheersen stilte en duisternis. “Die dag onderging ik een hersenscan in het AZ Damiaan in Oostende, nadat ik een maand eerder ineens hevige hoofdpijn voelde”, begint Geert. “Ik was aan het werk in mijn bureau toen ik in de spiegel zag dat mijn hoofd bloedrood kleurde”, vertelt de voormalige schooldirecteur van ’t Jonkersschooltje in Jonkershove.

“Onmiddellijk dacht ik aan mijn oudere broer, die 24 jaar geleden overleed aan een kwaadaardige hersentumor. Toen ik mijn schoonzus daarover opbelde, herkende zij direct de symptomen en raadde ze me aan om zo snel mogelijk een scan te laten nemen. Dat heb ik uiteindelijk uitgesteld, uit schrik voor slecht nieuws. Mijn huisdokter dacht trouwens aanvankelijk aan een sinusitis, maar toen pijnstillers en antibiotica geen soelaas boden, stuurde ze me na enkele weken toch naar het ziekenhuis.”

Pensioenleeftijd

Daar werd Geerts eigen vrees werkelijkheid. “Na mijn thuiskomst kreeg ik te horen dat er een zwaar hersenletsel te zien was en werd ik meteen doorverwezen naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar stelden ze een grote tumor vast, met veel vocht er rond, dat op mijn hersenen drukte en die constante hoofdpijn veroorzaakte. ’s Anderendaags werd ik al geopereerd om die tumor te verwijderen en na de biopsie bleek die van de meest kwaadaardige soort te zijn”, schokt zijn stem.

Het loodzware verdict: 100 procent zekerheid op herval, met 20 procent overlevingskans in de komende twee jaren. “Ik zal dus vrijwel zeker geen 80 jaar oud worden. Met die gedachte kan ik mij verzoenen, maar ik zou over drie jaar nog graag mijn pensioenleeftijd willen bereiken”, zegt Geert, die eerder deze maand zijn 60ste verjaardag vierde.

Niet langer uitstellen

Halverwege januari startte zijn eerste therapiesessie van zes weken, met bestralingen en een chemokuur. Ondertussen is hij bezig aan de tweede, zwaardere sessie. “Ik heb te kampen met zware vermoeidheid en evenwichtsstoornissen, heb geen eetlust en mijn moraal varieert van dag tot dag”, vertelt Geert daarover.

Toch vond hij de wilskracht om – in de mate van het mogelijke – nieuwe plannen te maken. “Ik ben 30 jaar lang motard geweest en heb de voorbije jaren vele mooie motorreizen gemaakt met mijn vrouw Véronique. Ondertussen heb ik mijn machine echter noodgedwongen verkocht. Andere zaken die ik wel nog kan doen, wil ik nu niet langer uitstellen.”

Betekenisvolle nummers

Zo heeft Geert altijd al graag gezongen en wil hij de microfoon nog eens vastnemen. “Na een vrij podium in mijn kindertijd, verscheidene cabaretshows als twintiger en een kermisoptreden twintig jaar geleden, droomde ik er al lang van om ooit nog eens op een podium te staan”, fleurt hij ineens op.

“Ik zing ook een lied voor mijn lief vrouwtje, die fantastisch goed voor mij zorgt in deze moeilijke periode”, zegt Geert. © GF

Toen Geert over die wens vertelde tegen Emeric Debusschere, bassist bij Belpop-coverband Barak Friture, trommelde die meteen zijn bandleden op om hun repertoire uit te breiden volgens de wensen van de gastzanger. “Ik koos voor Vive ma liberté en Les yeux de ma mère van Arno, en Magie van Philippe Robrecht. Dit zijn stuk voor stuk betekenisvolle nummers voor mij. Het eerste is immers mijn lijflied als motard. Het tweede wil ik opdragen aan alle mama’s. Het laatste zing ik dan weer voor mijn lief vrouwtje, die fantastisch goed voor mij zorgt in deze moeilijke periode”, klinkt het.

Gastoptreden

“Twee weken geleden traden we al eens samen op op het verrassingsfeest voor mijn verjaardag, dat gold als repetitie voor het geplande optreden tijdens de Shopping Day in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan. Toen zong ik nog voor vrienden en familie, maar zaterdagnamiddag doe ik dat voor het grote publiek, vol onbekenden”, staat Geert alvast te popelen. “Zenuwen heb ik nu nog niet, maar die ongetwijfeld nog wel volgen. Ik kijk er in ieder geval erg naar uit om de band voor enkele nummers te vervoegen, want als ik op het podium sta, vergeet ik even al mijn dagelijkse zorgen”, gaat Geert verder.

Kunstwerken

Wat staat er nog meer op Geerts bucketlist? “Véronique schildert en gaf mij onder meer het portret van Arno cadeau. Toen de motor uit onze garage verdween, heeft zij die heringericht als kunstatelier, zodat we ons daar nu samen creatief kunnen uitleven. Ik wil immers kunstwerken maken met hout, wat ik vroeger nog heb gedaan”, zegt hij.

“Voorts willen we nog zo veel mogelijk reizen samen, al moet dat dan nu met de wagen of vliegtuig in plaats van met de motor. Naast die leuke dingen zijn er tot slot nog enkele persoonlijke zaken, waarbij ik graag in het reine wil komen met mezelf. Tegen sommige personen wil ik immers mijn dankbaarheid uitdrukken of mijn fouten erkennen”, aldus nog Geert.

“Al fan van Arno sinds mijn 16de” Geert Puype omschrijft zichzelf als een van de grootste fans van de Oostendse zanger Arno en diens groep T.C. Matic. “Ik volg le plus beau al sinds mijn 16de en heb veel van zijn albums en biografieën. Ik woonde het afscheidsconcert in het Kursaal bij en na zijn dood bezocht ik zijn urne en was ik aanwezig op de uitvaartplechtigheid op het Westerstaketsel. Ik wou nog het schilderij dat mijn vrouw maakte, laten signeren door hem, maar dat is jammer genoeg niet meer gelukt”, zegt Geert. “Arno had zich met zijn nakende dood verzoend, maar zover ben ik nog niet. Wel snap ik nu dat hij ondanks zijn ziekte wou blijven optreden; tot de laatste snik. Zelf wil ik immers ook nog alles uit het leven halen wat er te rapen valt.”

Het optreden van Barak Friture vindt op zaterdag 29 april vanaf 16.30 uur plaats in de Alfons Pieterslaan in Oostende.