Geen Supervision Festival meer in Tielt: “Logistiek te moeilijk en te duur ”

Het Supervision Festival aan de Europahal in Tielt houdt op te bestaan. Er komt komende zomer dus geen negende editie. De organisatoren Lorenzo Charle en zijn broers Björn en Robin, die in Torhout samen discotheek Place2Party uitbaten, hebben dat zopas beslist.

Ter vervanging van Supervision in Tielt worden op het domein van Place2Party in Torhout in de loop van juli en augustus drie kleinere festivals van telkens één dag georganiseerd: een retrofestival, een kidsfestival en een urban festival.

“We hebben een kosten-batenanalyse gemaakt en die valt in het voordeel van Torhout uit”, zegt Lorenzo Charle. “Logistiek is het voor ons veel eenvoudiger en voordeliger om alles in en om Place2Party te laten plaatsvinden in plaats van de hele opbouw in Tielt te moeten realiseren. Bovendien runnen we bij onze discotheek vanaf 9 juni tot eind augustus sowieso op vrijdag- en zaterdagavond een zomerbar en die kan tijdens de festivaldagen een perfecte aanvulling op de optredens zijn. Vorig jaar was Supervision nochtans voor het eerst een echte driedaagse en we houden mooie herinneringen aan Tielt over. Maar we breien er geen vervolg aan.”

“We organiseren 3 festivaldagen bij de discotheek”

Op het domein van Place2Party heeft op zaterdag 8 juli vanaf 16 uur in open lucht het retrofestival Legendary Pava Reunion plaats met dj’s en live act. Aansluitend, vanaf middernacht, is er in de discotheek een afterparty voorzien.

Op zondag 30 juli van 13.30 tot 18.30 uur is er het kidsfestival met optredens van enerzijds Pauline en anderzijds Samson & Marie aan democratische toegangsprijzen.

Op zaterdag 5 augustus ten slotte serveert het Peachesfestival vanaf 16 uur urban met r&b en hiphop. Ook dan heeft er in de discotheek een afterparty tot 6 uur in de ochtend plaats.

Voor info en tickets: www.place2party.be.