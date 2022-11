Geen Live is Live in Zeebrugge in de zomer van 2023

De muzikale driedaagse Live is Live komt volgende zomer niet naar Zeebrugge. De organisatoren plannen een reeks concerten in de Middenvijver in Antwerpen

Vorige zomer had organisator FKP Scorpio nochtans de eerste editie van Live is Live in juni op het strand van Zeebrugge positief geëvalueerd en zijn wens uitgedrukt in 2023 terug te keren. Maar nu kondigt Live is Live de eerste namen van artiesten aan die op 24 juni zullen optreden… op de Antwerpse linkeroever: The War On Drugs, Balthazar en Warpaint.

Definitief?

Is Zeebrugge zijn nieuwe festival al na één editie definitief kwijt? Woordvoerder Judith Goukenleuque stelt: “Het is nooit de bedoeling geweest van Live is Live om ergens vast te gaan staan, we zijn altijd op zoek naar nieuwe plekken waar je ten volste van live muziek kan genieten.”

“Met de beschikbaarheid van de Middenvijver in Antwerpen heeft zich gewoon een mooie opportuniteit voorgedaan. Een plek die een pure en intieme vibe garandeert en die, net zoals het strand van Zeebrugge vorig jaar, ook een fijne muzikale thuis zal worden. En wie weet, misschien dat we voor een volgende editie weer naar Zeebrugge gaan, we sluiten dit zeker niet uit…”