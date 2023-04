Geboren Ledegemse muzikante Seraphine Stragier stelt eerste solo-album voor

Seraphine Stragier stelde onlangs tijdens een ligconcert in de kerk van Slypskapelle haar eerste solo-album Rêveries voor.

De 38-jarige Seraphine Stragier is al van jongsaf bezig met muziek. Als jonge muzikante speelde de geboren Ledegemse viool, later spitste ze zich vooral toe op harp en cello. In 2009 studeerde ze met grote onderscheiding af voor cello aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Inmiddels werkte ze al samen met onder anderen Laïs, Stef Bos, SunSunSun Orkestra, Zita Swoon en Sioen. “Ik breng verschillende soorten muziek. Van pop, klassiek en hedendaags klassiek tot improvisatie. De voorbije jaren werkte ik mee aan cd’s van andere muzikanten, sinds kort heb ik mijn eigen solo-album klaar. Dat bevat verschillende bewerkingen van mijn favoriete melodieën op cello en harp.” Dat solo-album kreeg de voorbije vijf jaar vorm tijdens ligconcerten. “Ik merk dat die de luisteraars heel veel deugd doen. Ik wil daar ook de komende jaren verder op inzetten. In een uur tijd breng ik non-stop muziek zonder dat er iets gezegd wordt. De muziek brengt de luisteraars in hun eigen wereldje.”

Verschillende keren in de streek

Seraphine bracht recent een ligconcert naar de kerk van Slypskapelle. Ze stelde er ook haar cd voor. Muziekliefhebbers konden er, zowel zittend of liggend, genieten van onder andere bewerkingen van J.S.Bach, Hildegard von Bingen, Kjartan Sveinsson, Cinematic Orchestra, Tim Vandenbergh en Edith Piaf. “Sinds kort bespeel ik ook een Zweeds instrument, nyckelharpa”, zegt ze.