Gauthier (19) is al 15 jaar actief bij Kortrijk Drumt

Gauthier Gheysens (19) drumt al vanaf zijn 4 jaar bij Drumschool Gino Kesteloot. Intussen is hij er na 15 jaar kind aan huis, helpt hij er Kortrijk Drumt-bezieler Gino kesteloot als roadie en deed hij alle optredens mee. “Gino is als een tweede vader voor mij”, aldus Gauthier.

Gauthier Gheysens geniet een opleiding Verkoop aan Spes Heule. Zijn grootste – en misschien enige – hobby is muziek en vooral drummen. Sinds zijn vier jaar volgt Gauthier drumlessen aan de Drumschool Gino Kesteloot in Heule. “Dat heeft me nog geen seconde gespeten. Mijn pépé Rik bracht me naar de drumles als ik klein was. Hij is intussen overleden maar ik weet zeker dat hij trots zou zijn op mij met wat ik al mocht beleven en meemaakte en hoever ik sta. Pépé Rik was een groot voorbeeld voor mij”, zegt Gauthier, wiens jongensdroom enige tijd geleden waarheid werd: drummen in het Sportpaleis. “Ik mocht meedoen met 100 drummers en de Black Box Revelation bij een eerbetoon aan de overleden drummer Taylor Hawkins van de Foo Fighters. Ik mocht ook mijn verhaal doen op Studio Brussel omdat Gino toen in Spanje zat. Deze dingen zal ik niet snel vergeten.” Van waar zijn muzikale microbe? “Van mijn overgrootvader Gustaaf Detavernier die een goede amateuraccordeonist was, dat ben ik bijna zeker”, lacht Gauthier die intussen ook af en toe les geeft in de drumschool en roadie is voor Kortrijk Drumt en The M.G. Brothers, het groepje van Gino. “Ik ga veel mee met hen en help met het ‘opzetten’.

BRAZIlië

Intussen zijn Gino en zijn vrouw Mieke goede vrienden geworden. Ik heb bewondering voor wat Mieke allemaal organiseert en realiseert: Kortrijk Drumt, de reis naar Malta, enzovoort. Gino is als een tweede vader voor mij.” De toekomst lacht Gauthier toe. “Het programma ziet er goed uit met veel optredens. Waar ik naar uitkijk is de reis op 20 augustus naar Florianópolis in Brazilië, waar we gaan spelen met 700 drummers voor het 10-jarig bestaan van het drumspektakel Orquestra de Baterias. We gaan er uiteraard ook verbroederen (lacht). Ik weet nu al dat dit uniek wordt en een hoogtepunt in mijn ‘drumloopbaan’ zal zijn. En in 2025 mogen we opnieuw de Nationale Feestdag opluisteren en komt er een Kortrijk Drumt in Kortrijk met live-muzikanten.” (PVH)