Gapers Namiddagshow met Wendy Van Wanten in Geluwe is uitverkocht

In de aanloop naar de Gapersfeesten op zaterdag 9 juli in Geluwe is er vooraf ook weer heel wat te beleven. Na twee jaar niet door corona wordt het opnieuw een vierdaagse.

Op woensdag 6 juli is er de Dag van de Jeugd. In samenwerking met Jeuk is er vanaf 14 uur ‘De Jajajoepiekidsparty’. Een twee uur durende show met tal van leuke animatie voor de kinderen. Een keileuke kinderfuif op maat. Licht, rook en hippe muziek, gebracht door Mister Jan Pladijs en dj Franky Forel en de iets minder elegante, maar sympathieke danseres en zotte doos Sabrina. De toegang is gratis.

Showrevue

Donderdag 7 juli is er dan voor de negende keer de Gapers Namiddagshow met eerst om 13.30 uur een koffietafel met gebak en nadien een showrevue. Vanaf 14.15 uur optredens van Jan Wuytens, Wendy Van Wanten en Les Folles de Gand, een travestieshow van Europees topniveau.

De Gapers Namiddagshow is volledig uitverkocht. Er wordt een reservelijst aangelegd indien er afzeggingen zijn. Wie niet aanwezig kan zijn, wordt gevraagd dat te melden zodat de organisatoren iemand op de reservelijst kunnen gelukkig maken. (EDB)