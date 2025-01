Op donderdag 30 januari om 20.15 uur vindt in Het Perron in Ieper een galaconcert plaats ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de koninklijke harmonie De Vijverzonen van Dikkebus.

Het galaconcert wordt opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van Gidsen onder leiding van adjudant-majoor onderkapelmeester Hans Demeurisse. Wie intekent op de viering is welkom in Het Perron vanaf 18.45 uur. Intekenen kan via Facebookpagina van de koninklijke harmonie De Vijverzonen Dikkebus.