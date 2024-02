Froukje vervoegt line-up van jubileumeditie Festival Dranouter

De jonge Nederlandse superster Froukje (22) zal op zaterdag 3 augustus de Chateau inpalmen met haar rake teksten, pakkende producties en breekbare stem. Zo bouwt Froukje samen met Brihang, The Waterboys, Suzanne Vega, Novastar + guest Geike, Willem Vermandere aan ‘new traditions’ op de jubileumeditie van Festival Dranouter!

Doorbreken deed ze in 2020 met haar hitsingle ‘Groter Dan Ik’. Met tijdloos klinkende singles als Houden Van Mij, Als Ik God Was, Licht en Donker is Froukje niet meer uit de Nederlandstalige scene weg te denken. “Haar kwetsbare, pakkende songs over menselijk verdriet en maatschappelijke thema’s dienen als stem voor de jonge generatie én doen tegelijk het oudere publiek reflecteren”, meldt Festival Dranouter.

Debuutalbum

“Met ‘Noodzakelijk Verdriet’, haar langverwachte debuutalbum, is Froukje helemaal klaar om ook dit jaar opnieuw groots uit te pakken. Hoog tijd dat ze haar kloppende bassen, taalkundige kronkels en innemende zelve loslaat op onze Chateau.”