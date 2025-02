Frontman Time Bandits krijgt Carrière Award

Fans tekenden present in het Balladehof voor een eerbetoon aan Alides Hidding, frontman van de popgroep Time Bandits. Hij scoorde in de jaren 80 diverse hits zoals ‘I’m specialized in you’, ‘Listen to the man with the golden voice’, ‘Endless Road’ of ‘I’m only shooting love’. Verder is hij als songwriter ook verantwoordelijk voor hits van o.m. Barbara Dex, Dana Winner en Christophe. Bart Carteur van Entertainment Events, praatte het geheel doorspekt met video- en geluidsfragmenten, aan elkaar. Op het eind kreeg Alides mooie houtskooltekeningen en een handgemaakte Carrière Award uit handen van burgemeester Degezelle. Hij dacht eerst dat de komst van de burgemeester een grap was, maar kon haar bezoek zeker appreciëren. (GJZ/foto GJZ)