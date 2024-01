Friedel (19) verovert met BWANA finaleplaats in De Nieuwe Lichting: “Als je wint, ben je echt gelanceerd in de muziekwereld”

De 19-jarige Friedel Dufait uit Oostende heeft met haar muziekproject BWANA een finaleplaats veroverd bij De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. De jonge muzikante overtuigt met haar melancholische gitaarlijnen, al omschrijft ze haar muziek als genreloos en grenzeloos. Ze studeert momenteel journalistiek aan de Arteveldehogeschool, maar droomt er van om door te breken in de muziekwereld.

Elk jaar gaat Studio Brussel op zoek naar het strafste nieuw muzikaal talent van eigen bodem. De finalisten werden uit meer dan duizend bands en artiesten geselecteerd door de muziekredactie van Studio Brussel en een professionele jury met Thibault Christiaensen (Equal Idiots), zangeres Coely en Jeroen De Pessemier (The Subs). Deze twaalfde editie is meteen ook de editie met het hoogst aantal inschrijvingen ooit.

Meteen gevierd

BWANA, de ‘one woman band’ van de piepjonge Friedel Dufait kon een plaats veroveren in de finale. Het nieuws dat ze geselecteerd was, sloeg alvast in als een bom. “Ik kon het eigenlijk niet zo goed geloven”, vertelt de 19-jarige muzikante. “Toen ze me belden, was ik echt sprakeloos. Ik had een deadline, maar ik ben toch eens op café gegaan om het te vieren. Het is echt een grote kans. Als je wint, ben je echt gelanceerd in de muziekwereld.”

Het is nu nog even bang afwachten, want het publiek kan nog volop stemmen voor hun favoriet en op maandag 22 januari wordt de winnaar bekend gemaakt.

Van jongs af

Friedel is al van jongs af bezig met muziek. “Ik leerde piano spelen in het Conservatorium aan Zee. In 2020 heb ik mijn eerste nummer geschreven. Ik wilde al altijd mijn eigen muziek maken, maar ik wist niet meteen hoe ik er aan moest beginnen. Op een warme dag in augustus ben ik naar mijn zolderkamer getrokken en ben ik beginnen schrijven. Mijn ouders waren meteen enthousiast over het resultaat en ik heb het online geplaatst.”

Ondertussen timmert Friedel rustig verder aan haar eerste stappen in de muziekwereld. “In 2021 heb ik deelgenomen aan Soundtrack en werd ik finalist. Daarna volgde Humo’s Rock Rally. Ik heb daar ook heel goede commentaren gekregen. Ik mocht toen optreden in De Zwerver in Leffinge. Mijn geluid was meteen perfect en het was een goede set. Ik stond daar alleen op het podium als 17-jarige, maar ik had eigenlijk geen stress. Ik besefte pas middenin de set dat de zaal bomvol stond.”

Nu staat ze ook in de finale van De Nieuwe Lichting. “Dat is echt groot. Mijn nummer wordt nu ook op de radio gedraaid. Ik hoop natuurlijk dat ik kan winnen, maar ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik wil er zo veel mogelijk plezier blijven uit halen en doorbreken in de muziekwereld, maar zonder te hard te pushen. Ik wil graag mijn eigen ding blijven doen.”

Genreloos en grenzeloos

Je kan de muziek van BWANA thuisbrengen in de indie pop/rock wereld, maar zelf houdt ze het graag op genreloos en grenzeloos. “Ik speel het genre afhankelijk van mijn mood, dat is soms indie en dan weer jazz. Grenzeloos, omdat ik ik niet bang ben van andere genres.”

Ondertussen blijft Friedel ook gewoon studeren en heeft ze examens. “Dat lukt wel goed om te combineren. Ik ben een goede planner en heb alles wel onder controle. Ik wil graag mijn studies afmaken zodat ik eventueel ook aan de slag kan als muziekjournalist.”

Haar foto hangt momenteel in de Nieuwe Gaanderijen in kader van de expo ‘Ostend is music’. “Het is leuk dat de mensen in mijn thuisbasis in mij geloven. Dat betekent echt wel iets. Het geeft een enorme boost om tussen die gevestigde waarden te mogen hangen in de expo.” Als jonge artiest kan ze terecht in De Grote Post en KAAP. “Iedereen staat open voor jonge artiesten. Ze willen meer doen voor en met jongeren.”