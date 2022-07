Franz Ferdinand veroorzaakt kleine muzikale wereldoorlog op Cactus

Wat hebben we geleerd dit weekend uit het Cactusfestival? 1. Nu begrijpen we eindelijk waarom de moord op Franz (Frans) Ferdinand wereldoorlog I veroorzaakte.2. De Jeugd van Tegenwoordiger is zo gek niet en verdient een ‘mitraillette’. 3. Robert is een Plantrekker.

Nu tv-kok Piet Huysentruyt bezig is aan zijn tiende comeback, in tijden dat veel getatoueerde topchefs in gescheurde jeansbroeken zich rocksterren wanen, persifleren wij met plezier SOS Piet en trekken drie conclusies uit het Cactusfestival dit weekend in het Minnewaterpark.

Troonopvolger

1. Net zoals de moord op aartshertog Frans Ferdinand, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, in 1914 de aanleiding was tot WO I en de wereld veranderde, zorgde de Schote band Franz Ferdinand zaterdagavond voor een kleine, muzikale wereldoorlog in het Brugse Minnewaterpark.

Voortgestuwd door hun charismatische zanger Alex Karpanos zorgde deze Britpop band voor een felgesmaakte jukebox van hun grootste hits. Liedjes als Matinée, Do you want to, Walk Away en Take me Out kregen live een ietsje ruiger karakter dankzij gitarist Nick McCarty.

Tennis sokken

2. Voor Franz Ferdinand optrad, hadden wij het concert van De Jeugd van Tegenwoordig al aangestipt als één van de muzikale hoogtepunten op Cactus. Omdat de zon scheen en deze Amsterdamse groep al vroeg in de namiddag moest optreden, verschenen rappers Willy Wartaal, Vieze Fur en Faberyayo in smakeloze shorts en tennis sokken op het podium. Ze hadden veel gevoel voor zelfrelativering en slaagden er meteen in het publiek te laten springen op hun elektronische beats en hilarische, vaak dubbelzinnige rapteksten.

Coely : een echte rap diva met veel charisma. © TV

Spontaan creëerden enkele fans op de eerste rijen een moshpit, terwijl hits als Sterrenstof, Watskebuurt?!, Manon en Get Spanish de revue paseerden. Tijdens het nummer De Formule dook Faberyayo zelfs het publiek in voor een potje crowd surfen! DJ en producer Bas Bron had honger en vroeg het publiek waar hij een ‘mitraillette’, omschreven als een lokale snack, kon bestellen. Die had hij alvast dubbel en dik verdiend.

Diva

Zaterdag was, na de kater van vrijdag, muzikaal een erg sterke dag op Cactus. De Antwerpse zangeres Coely ontpopte zich tot een echte zwarte diva, met de vocale steun van haar vaste rap partner Dutch Norris. Persoonlijk vonden we dat het concert wat aan variatie miste, maar voor de fans was het één lang ‘Celebrate’.

Oh Wonder! : de revelatie van Cactus. © TV

Dé ontdekking van de namiddag was het Londense duo Oh Wonder. Josephine Vander Gucht en Anthony Vander West sloten hun wereldtournee in Brugge af. Zij dartelde, gehuwd in een roze trouwjurk, als een nimf over het Cactus-podium en straalde liefdesgeluk uit in pretentieloze alternatieve popsongs met een snuifje electronica : ‘Fuck it I love you’. Beiden zijn gehuwd en Josephine had nog een sarcastische boodschap voor het ex-liefje van haar man: ‘Happy’. Onnavolgbare, absurde Britse humor!

Solo

En na de loeiharde gitaren van White Lies was er nog de Amerikaanse singer-songwriter Ben Harper. Een muzikale duizendpoot, die folk met blues, rock en reggae vermengt én er dan nog eens een humanitaire boodschap in steekt. Wij onthouden vooral zijn minutenlange gitaarsolo, waarbij hij zijn slide gitaar op zijn knieën legde. Klasse!

Robert Plant is een plantrekker

3. De meest gehoorde woordspeling aan zowel de korte als de lange bar in het Minnewaterpark was: Robert Plantrekker. De fans van Led Zeppelin bleven een heel weekend lang boos, omdat Robert Plant zijn concert met Alison Krauss op het allerlaatste moment geannuleerd had. De violiste en zangeres was naar verluidt grieperig en bleek tijdens de try-out haar stem kwijt vrijdagavond en vroeg bijgevolg ziekteverlof aan.

Troost

Een topman bij de Brugse stadsadministratie meldde ons dat hij twee diep ontgoochelde Mexicaanse toeristen had moeten troosten. Die hadden speciaal voor Robert Plant dit weekend een citytrip naar Brugge geboekt om de ex-zanger van Led Zeppelin live aan het werk te zien. Maar Robert Plantrekker weigerde om zonder Alison op te treden.

Eerlijk gezegd, ook wij waren na twee dagen Cactusfestival al onze stem kwijt. Sommige festivalgangers zochten en vonden troost aan de bar. En – echt gehoord en meteen opgetekend: op het einde van de avond zei een vrouw, die duidelijk boven haar theewater was: “Het is toch jammer dat Robert Palmer (sic!) vrijdagavond zijn concert afgezegd heeft.”

Cashless?

Wie durft nu nog te ontkennen dat het gezellige Cactusfestival niet de grootste zomerse praatbarak en openlucht receptie van Brugge is? Nog een ultieme tip voor Cactus-directeur Patrick Keersebilck: volgend jaar volledig cashless en zonder drankbonnetjes, enkel nog met de bankkaart te betalen.

Zondag kijken wij vooral nog uit naar Blackwave en Supergrass. Er zijn nog tickets beschikbaar voor de derde en laatste festivaldag. Info: www.cactusfestival.be