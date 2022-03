Franz Ferdinand sluit tweede dag op Cactusfestival in Brugge af

De Schotse groep Franz Ferdinand sluit de tweede dag van het Cactusfestival deze zomer in het Brugse Minnewaterpark af. Dat heeft organisator Cactus Muziekcentrum net gemeld.

Over iets meer dan 100 dagen is er de 39ste editie van Cactusfestival. Op 8, 9 en 10 juli maken internationale toppers, nationale grootheden en verrassend nieuw talent hun opwachting in het feeërieke Brugse Minnewaterpark. Onder hen onder andere Balthazar, Robert Plant & Alison Krauss, Ben Harper & The Innocent Criminals, Richard Hawley, Supergrass, Intergalactic Lovers en The Tallest Man On Earth. Daar komt ook nog Franz Ferdinand bij. De Schotse band mag de tweede dag van Cactusfestival, op zaterdag 9 juli, afsluiten.

Artrock

Met hun iconische debuutplaat ontplofte Franz Ferdinand in 2004 als een splinterbom. Hun stuwende en hoekige gitaarrock en feilloos gevoel voor pop bracht hen in no time als headliner naar de grote festivals. Ondertussen ontketende de groep een heuse gitaarrevival met hun frisse mix van indie, postpunk en artrock. Op opvolgers als ‘You Could Have It So Much Better…’ (2005), ‘Tonight’ (2009) en ‘Always Ascending’ (2021) bleef de band evolueren.

Dansen

En dat alles voor een groep die startte met als enige ambitie ‘muziek maken waar meisjes op kunnen dansen’, aldus frontman Alex Kapranos. Voor wie opgroeide in de nillies is Franz Ferdinand geen band, maar een instituut die de spiegel vormde van rockgerichte dancemachines als Justice, Boys Noize en Erol Alkan. De groep met de even herkenbare sound als in het oog springende visuele esthetiek.

Anno 2022 is Franz Ferdinand een band die zich is blijven heruitvinden zonder zijn eigenheid te verliezen. Een strakke en geoliede feestmachine die tourt met de net uitgekomen greatest hits compilatie ‘Hits to The Head’. Want hits heeft het viertal uit Glasgow bij overschot: ‘Take Me Out’! ‘The Dark Of The Matinée’! ‘Walk Away’! ‘Ulysses’! Deze modern classics zullen ongetwijfelfd allemaal weerklinken in het Minnewaterpark, op zaterdag 9 juli.

Tickets voor Cactusfestival zijn beschikbaar via www.cactusfestival.be. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt.