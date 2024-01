Frans Yde is al 40 jaar lid van harmonie De Volksvreugd: “Ik zie de toekomst van de harmonie hoopvol tegemoet”

Frans Yde (75) rolde 40 jaar geleden door zijn kinderen in de muziek. Zo kwam hij ook bij KM De Volksvreugd in Proven terecht in het bestuur. Daar heeft hij geen specifieke taak, maar hij is er wel het manusje-van-alles. Frans ziet de toekomst van De Volksvreugd hoopvol en open tegemoet.

Tijdens de hoogstaande concerten die muziekmaatschappij De Volksvreugd alsmaar meer speelt, zie je Frans Yde vooral zonder muziekuniform. Maar wanneer de harmonie een uitstap maakt naar een kermis of andere organisatie, dan steekt Frans wél in uniform. “Ik heb zelf nooit muziek gespeeld, behalve de blokfluit die ik gebruikte tijdens mijn opleiding als onderwijzer”, verrast Frans. “Ik ben in 1983 in de wereld van de muziek gerold door mijn kinderen die muziekschool volgden. Onze voorzitter Yvan Top was toen al bezig met de muziekschool in het Alexisdorp en ik begon mee te helpen. Eerst met het aanzetten van de verwarming in het muzieklokaal bij oc De Croone en later kwam daar ook het klaarzetten van het lokaal bij. Ik heb heel wat jaren gewerkt met Carmen Bafcop, die hier notenleer kwam geven. Vooral door muzikant Willy Vandromme raakte ik alsmaar meer bij De Volksvreugd betrokken. En zo kwam ik dan ook in het bestuur terecht. Voorzitter Yvan Top startte met het jeugdmuziek en ik heb dat dan overgenomen en voort begeleid. Ik heb nooit een officiële functie gehad binnen het bestuur, ik ben het manusje-van-alles. Ik ben zowat overal aan en bij.”

Groeien en bloeien

Doorheen de 40 jaar als lid van De Volksvreugd heeft Frans Yde verschillende chefs gekend en over allen spreekt hij vol lof. Hij vindt het ongelooflijk hoe Frank Markey, Pieter Meersseman en Lorenzo Tuyttens zich altijd heel gedreven ingezet hebben voor de vereniging die alsmaar blijft groeien en bloeien. “Door het jeugdmuziek kunnen jongeren doorschuiven naar de harmonie, al is het einde van de middelbare school altijd een moeilijke periode omdat velen dan afhaken door verdere studies. Maar we hebben ook al muzikanten zien terugkeren en dat maakt ons supertevreden. We hebben zelfs leden die veraf wonen en zich toch zo graag inzetten voor de concerten. De inzet van sommigen is gewoon onbetaalbaar, en dat maakt me blij en tevreden naar de toekomst toe. We repeteren elke week op woensdagavond voor de concerten en op zondagmorgen is er de wekelijks herhaling voor het jeugdmuziek met nu wel Stef Denecker als hun begeleider.” (PC)