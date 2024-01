Frans (75) en Mathis (14) spelen samen trompet op New Year Proms: “Heel blij dat ik kinderen en kleinkinderen heb besmet”

Frans (75) en Mathis (14) Leflere uit Rumbeke spelen op 20 en 21 januari voor het eerst samen op de New Year Proms. Grootvader en kleinzoon zijn allebei trompettist bij de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. “Misschien wil ik nog beter worden dan mijn opa”, knipoogt Mathis.

“Mijn ouderlijke woning was in café Saint-Georges, op het Stationsplein”, vertelt Frans. “Daar repeteerde, op de eerste verdieping, de Roeselaarse harmonie Door Strijd naar Kunst. Ik ging als klein manneke dikwijls stiekem naar boven, met een speelgoedtrompetje dat ik van de dirigent had gekregen, om de repetitie te volgen. Daar is waarschijnlijk het muzikale trompetzaadje geplant. Vanaf mijn zes jaar volgde ik notenleer, en vanaf mijn tiende werd ik trompettist bij Door Strijd naar Kunst.”

Zalig, maar heel druk

“Sinds 1990 ben ik spelend lid bij de Rumbeekse harmonie. Ik was daarnaast ook tien jaar trompettist bij de Rumbeekse Bigband. Door onderbezetting moesten we twee jaar geleden met veel pijn in het hart stoppen met de bigband. En in mijn jongere jaren was ik ook actief bij het dansorkest De Eddy Brunstars. We speelden tot negentig keren per jaar, in alle mogelijke danstenten, ver weg en kortbij. Dat was een zalige, maar heel drukke tijd”, lacht Frans.

“Misschien wil ik later wel nog beter worden dan mijn opa” – Mathis

“Alles bijeen geteld ben ik dus al 65 jaar muzikant, en die muziekmicrobe heb ik doorgegeven aan mijn kinderen Koen (die trombone speelt), Bart (slagwerk) en Els (dwarsfluit). Ook mijn kleinkinderen Olivia en Merel (alle twee dwarsfluit), Mathis (trompet), Thibaut (trombone) en Amelie (dwarsfluit) zijn met de microbe besmet, en daar ben ik heel blij mee. Om de kleinkinderen te motiveren bij het musiceren blijf ik doorgaan. Straks is er de 29ste editie van de New Year Proms, en bij alle edities was ik van de partij. Eerst met Frank Markey als dirigent, dan met Peter Peeters en nu met Franks dochter Sara.”

Een beetje stress

Op die 29ste editie zal Frans samenspelen met zijn kleinzoon Mathis, zoon van Bart en Axelle Thiery en leerling aan het VTI, afdeling bouwwetenschappen.

“Het is door mijn opa dat ik trompettist wilde worden – en misschien nog beter wil worden”, zegt Mathis met een plaagstootje. “Ik zit in mijn derde jaar notenleer en trompet in STAP. Sinds september van vorig jaar speel ik mee met de grote harmonie, daarvoor was ik spelend lid bij Jorum. Straks is het mijn vierde New Year Proms, voor de eerste keer met de grote harmonie. Ik verlang ernaar, maar ik heb ook wel een beetje stress. Ik probeer nu thuis vier dagen per week een kwartier extra te oefenen, om niet uit de toon te vallen”, lacht Mathis.

Frans sluit af met een oproep: hij zou met de tien muzikanten van de familie Leflere graag eens samen musiceren op een (Rumbeeks) evenement. Alle suggesties zijn welkom.

29ste New Year Proms, 20-21 januari, zaterdag om 19.30 uur en zondag om 15 uur, theaterzaal OCAR. Kaarten bij Optiek Verbeke, Sint-Petrus en Paulusstraat 19, of online via newyearproms@gmail.com.