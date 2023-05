Franky De Smet-Vandamme kijkt uit naar optreden in Brugge: “Channel Zero zal knallen, breng je oordopjes mee”

“Breng maar oordopjes mee, want we zullen knallen. In de hermetisch afgesloten Cactus Club in Brugge blijft het geluid hangen, de lage tonen ontsnappen niet uit de zaal”, zegt Franky De Smet-Van Damme. Voor de 33ste verjaardag van zijn metalgroep Channel Zero speelt de Bruggeling op vrijdag 8 september een thuismatch. Voor 620 hardrockfans, meer toeschouwers mogen er niet in. Op uitnodiging van Comedyshows. Een babbel met Franky ontaardt in een uur lang komedie. Maar het heilig vuur van de rock-‘n-roll blijft bij hem voor eeuwig branden.

Het is nog maar de vierde keer in zijn 33-jarige muzikale carrière dat Franky De Smet-Van Damme (54) met Channel Zero in Brugge concerteert. “In 1996 in het Boudewijnpark, in 2013 in Het Entrepot en in 2016 akoestisch in de stadsschouwburg. In september in de Cactus Club en waarom niet eens in het Concertgebouw? Gebruik die muziektempel ook voor entertainment, niet enkel voor klassiek, dans en jazz”, zegt de zanger, die weliswaar afkomstig is uit Zottegem maar zich sedert 2010 Bruggeling mag noemen.

Bang

“Ik wil geen overdaad plegen en om de haverklap optreden. Dat is overkill! Twee van onze groepsleden zijn Amerikanen, we moeten die uit de Verenigde Staten laten overvliegen”, zegt de frontman van Channel Zero. Hij betreurt wel dat hij met zijn metalband nog nooit op het Cactusfestival mocht spelen: “Blijkbaar zijn de organisatoren van dat festival bang van hardrockers. Ten onrechte, metalfans zijn de meest vredelievende mensen, tenzij ze teveel gedronken hebben. Maar je moet geen hardrocker zijn om op het Cactusfestival in het Brugse Minnewaterpark al om 11 uur ‘s morgens straalbezopen te zijn. Ik heb er op dat uur al veel wandelende lijken met een bakfiets gezien.”

“Ik ben mijn gehoor rechts kwijtgeraakt na een concert in de AB”

Franky De Smet-Van Damme waarschuwt zijn publiek voor de Cactus Club: “De akoestiek van die hermetisch afgesloten zaal is er zo goed dat de lage tonen niet kunnen ontsnappen. Ik hoop dat de Vlaamse milieuminister niet met een decibelmeter opdaagt, want onze drummer alleen piekt soms boven de 200 decibels. We hebben niet de ambitie om de luidste band ter wereld te zijn. Of al onze fans tinnitus te bezorgen. Ik ben zelf trouwens het gehoor aan mijn rechter oor kwijt sedert een concert in de AB in 2011. Teveel overdruk! Maar ons muziekgenre moet nu eenmaal luid gebracht worden.”

Urbanus

“Nieuwe nummers moet je niet verwachten tijdens onze Brugse show”, vervolgt de zanger. “Op vraag van onze trouwe fans zullen we veel liedjes uit onze eerste twee platen spelen, songs die we sedert 2010 niet meer live vertolkt hebben. ‘t Zal veel tellen en nadenken zijn, die songs hebben een complexe structuur. Zoals jazznummers. Neen schrap dat woord, ik haat jazzmuziek. Maar niemand van de vijf muzikanten mag de mist ingaan, of die muziek zit in de soep.”

Uiteraard mogen de fans ook rekenen op de hits ‘Black Fuel’, ‘Help’ en ‘Suck my energy’. “Maar wees gerust, ik zal geenszins mijn metalcover van Frans Bauers grootste hit en van Urbanus’ liedje ‘Madammen met een bontjas’, die ik voor de grap op tv in het gezelschap van Karen Damen bracht, niet live vertolken tijdens een show van Channel Zero.”

Old school

Voorlopig heeft Franky De Smet-Van Damme nog geen plannen om opnieuw in een platenstudio te duiken, ook al dateert de laatste cd van Channel Zero ‘Exit Humanity’ uit 2017. De compilatie ‘The Best of 30 Years’ rekenen we niet als nieuw werk.

“Mijn vriendin wordt zot als ik de studio induik”

“Een nieuwe cd maken kost veel centen, toch als je het op onze manier doet. De platenverkoop is gekelderd door Spotify. Het is geen verdienmodel meer, ik begrijp de houding van de platenfirma’s. Ik ben ‘old school’, ik creëer geen nummers op mijn laptop, zoals tegenwoordig in is. Nieuwe nummers schrijven vergt tijd, een plaat opnemen zes maanden. Mijn vriendin wordt zot als ik de studio induik. Het is een hele trip, een werk van trial and error. De helft van je songs de vuilbak in kieperen en herschrijven.”

Mandarijnen

“Ik begrijp de jonge bands niet, ze dromen ervan om meteen een hitsingle te maken en in een mum van tijd een superband te worden. Alsof je in de Delhaize een kant-en-klare muzikale maaltijd kunt kopen, wat meel en water erbij voegt, en dat gerecht in de microgolf steekt. Zo werkt het niet in de muziekwereld. Zelfs The Rolling Stones, Judas Priest en Black Sabbath hebben eerst flopalbums gemaakt, vooraleer te rijpen en door te breken.”

“Mijn biermerk Black Fuel is een voltijdse job”

“Bovendien hebben wij bij Channel Zero allemaal een job naast een muziek: Seven is vertegenwordiger van een whisky-merk, Mikey rijdt met trucks door Arizona, Tino is tattoo artiest, Christophe werkt bij Gheeraert Transport, mijn biermerk ‘Black Fuel’ is een voltijdse job. Als we onze twee Amerikaanse groepsleden naar hier willen halen voor enkele optredens, moeten ze verlof nemen.”

“De tijd dat we zo zot waren om drie maanden met een bus rond te toeren, is voorbij. Maar we blijven rockers: we eten geen manderijnen na ons concert, een flesje whisky en een keun pakken hoort erbij. Voor de ambiance. We zijn fucking animals die fun willen maken”, aldus de zanger, die blijkbaar in tien jaar tijd een woordje Brugs geleerd heeft.

Black Fuel

Maatschappijkritiek is een rode draad in de teksten van Franky De Smet-Van Damme. Denk maar aan ‘Black Fuel’ over de almacht van de oliereuzen. Deze eeuwige rebel betreurt het feit dat we tegenwoordig ‘doodgeknuffeld’ worden met regeltjes: “We mogen niks meer, binnenkort wordt rock-‘n-roll verboden. Wekt het verwondering dat er in Vlaanderen illegale raves georganiseerd worden? Of dat Dour zo populair is bij Vlaamse tieners? In Wallonië mogen ze meer. De jeugd rebelleert op die manier…”

“Ik word stand-up comedian, op scène mag ik mijn mond nog opendoen”

“Weet je waarom comedyshows tegenwoordig zo populair zijn? Omdat het de enige plek is waar artiesten nog hun mond mogen en durven opendoen. Alhoewel, zelfs de 71-jarige Jacques Vermeire moet nu al nadenken of zijn teksten wel ‘woke’ zijn. Fuck woke! Ik wil met een bulldozer over that shit gaan. Waar zijn we mee bezig?”

“Mogen we op den duur alleen nog naar TikTokstertjes op onze smartphone kijken? Het is tijd om te revolteren, per slot van rekening is België ontstaan uit een opstand. Waar is de rebellie nu? Verwachten ze dat we enkel nog robots zijn die willoos regeltjes volgen? Of moet ik in de toekomst stand-up comedian worden? Godverdomme, man! Als ik comedy breng, zal het niet woke zijn!”, besluit Franky De Smet-Van Damme.