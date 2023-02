Frankrijk centraal bij jeugdorkest The Young Ones tijdens themaconcert op 25 februari

Het jeugdorkest The Young Ones uit Tielt organiseert op zaterdag 25 februari het themaconcert Vive la France. Het wordt het allerlaatste concert gedirigeerd door Maxine Verloove. Napraten over het optreden kan met een stukje kaas en een glaasje wijn.

The Young Ones is een van de twee jeugdorkesten van de Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid. Momenteel werken ze hard aan een themaconcert met Frankrijk als rode draad. “Vlak voor het concert trekt de hele groep nog op repetitieweekend naar Watou, om er de spreekwoordelijke puntjes op de i te plaatsen”, zegt secretaris Michiel De Jaeger.

“Ze zullen op het concert klassiekers brengen zoals onder meer Les Champs-Elysées, De klokkenluider van de Notre Dame, La mer en een medley van Gilbert Bécaud”, aldus de secretaris.

Voor dirigente Maxine Verloove wordt het haar laatste concert bij de Young Ones. “Ze geeft het dirigeerstokje door, maar we zijn nog op zoek naar een opvolger. Geïnteresseerde en bekwame kandidaten kunnen zich steeds melden”, aldus Michiel.

Leve Frankrijk

Het concert Vive la France vindt plaats op zaterdag 25 februari vanaf 18.30 uur in De Gilde in Tielt, dat voor de gelegenheid sfeervol en thematisch wordt aangekleed. “Na het concert kan je trouwens nog nagenieten tijdens een gezellige kaas- en wijnavond.”

“Reserveren voor het concert en/of de kaas- en wijnavond kan via de website. Tickets voor het concert kosten 5 euro, voor het concert met aansluitend de kaas- en wijnavond betaal je 20 euro, kinderen 10 euro.”

Wie zich wil aansluiten bij instapconcert De Primo’s, vanaf het eerste jaar instrument, of bij The Young Ones, vanaf het derde jaar instrument, kan terecht voor een open repetitie op zondag 19 maart van 10.30 tot 11.30 uur in De Gilde. Instappen mag echter op elk moment in het jaar.

(LDW/foto WME)

Kandidaten die de dirigeerstok willen overnemen, mogen zich melden via secretariaat@vermaak-na-arbeid.be. Meer info: www.vermaak-na-arbeid.be