Frank Wauters brengt met jazzevenement een eerbetoon aan zijn vader die tien jaar geleden overleed

Tien jaar na het overlijden van kunstschilder Jef Wauters brengt zijn zoon Frank met de organisatie van de Jef Wauters Jazz Hapening een eerbetoon aan zijn vader. “Pa luisterde in zijn atelier erg graag naar jazz, moest hij nog leven zou hij zeker aanwezig zijn op deze driedaagse.”

Jef Wauters, die het grootste deel van zijn leven in het Gentse woonde, groeide uit tot een gewaardeerd schilder in binnen-en buitenland. In de herfst van zijn leven verbleef hij in Roeselare waar hij tien jaar geleden, op 85-jarige leeftijd, overleed. “Pa luisterde in zijn atelier hoofdzakelijk naar jazz en samen woonden we vroeger ook heel wat jazzoptredens bij. Door telkens mee te luisteren ontstond ook bij mij de liefde voor het muziekgenre”, aldus Frak Wauters, uitbater van horecazaak Breda Viva La Vie in Krottegem.

Veel goede jazzbands

Tien jaar na het overlijden van zijn vader brengt Frank een eerbetoon aan zijn vader. Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 oktober organiseert hij in zijn café de Jef Wauters Jazz Happening. “Jazz is een muziekgenre dat in Roeselare promotie verdient. In Vlaanderen zijn er heel wat nieuwe bands die echt wel schitterende jazzmuziek brengen. Geen experimentele muziek die alle kanten opgaat, maar muziek die swingt en boeit door zijn gelaagdheid.”

Drie concerten en een lezing

Wauters organiseert zowel op vrijdag-en zaterdagvond en op zondagmiddag een optreden. “Met het Elias D’hooge Trio , BackBack en het John Snauwaert Trio komen drie groepen die pa echt gesmaakt zou hebben. Telkens zijn er vijftig muziekliefhebbers welkom, een dergelijk concept zou hij ook gesmaakt hebben. Moest hij nog geleefd hebben, dan was hij hier zeker aanwezig.” Frank wist ook musicoloog Maarten Weyler, docent aan het conservatorium in Gent, te strikken voor een voordracht. Op zaterdagmiddag 14 oktober komt hij naar het café om uit leggen hoe men naar jazz luistert. Reserveren voor de vier evenementen is niet verplicht, maar wordt wel aangewezen. Dat kan via het telefoonnummer 0475 63 06 51. De toegangsprijs voor elk optreden en de voordracht bedraagt telkens 7 euro. Wie reserveert voor de drie concerten en de lezing betaalt 21 euro in plaats van 28. (Bert Feys)