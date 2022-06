Françoise Vanhecke uit Harelbeke wint internationale prijs in New York voor haar prachtige stem

Sopraan Françoise Vanhecke uit Harelbeke won onlangs een internationale prijs bij de New York Women composers Seed Money Grants. Het gaat om een geldprijs van 750 dollar en hierdoor mag ze haar eigen soloconcert wereldwijd uitvoeren.

In 2003 ontving Françoise ook al een Grant. “Het is uitzonderlijk dat je die prijs twee keer krijgt.” Dit jaar kregen slechts 5 Amerikanen en 2 buitenlanders een Grant.

Je kan Françoise aan het werk zien op 16 juni om 20 uur in Ontmoetingscentrum De Vonke in Heule. Zij brengt er samen met componist Pascal Coppé ‘A Journey into the Universe’, een muzikale reis doorheen de ruimte met video en livemuziek.

De inkomprijs bedraagt 15 euro en voor kinderen 8 euro. Reserveren kan via francoise.vanhecke@telenet.be.

