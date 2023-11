Folkgroep Follia! brengt ode aan terminaal zieke zanger: “Vanuit een positieve kracht omgaan met moeilijke dingen”

Follia!, de groep rond de Blankenbergse gebroeders Decanq, bracht zopas zijn vierde album uit. ‘Nachtegael’ is een ode geworden aan leadzanger Pieter Decancq, bij wie terminale kanker werd vastgesteld. “Pieter gaat er supersterk mee om”, klinkt het.

Follia! is sedert haar ontstaan in ‘99 altijd heel actief geweest. Naast clubconcerten, waren er de vele festivals in binnen- en buitenland: Nederland, Duitsland, Engeland, Italië, Roemenië, Frankrijk, Hongarije, Zwitserland en China. In 2016 werd de groep door het Jiangsu Province Culture and Art Center uitgenodigd om twaalf concerten te spelen op het Nanjing International Jazz and World Music Festival. Follia was ook meermaals te gast op het Dranouter Festival en won in 2006 de Dranouter Folk Rally. De groep heeft een unieke sound die grenzen doet vervagen en genres met elkaar laat versmelten.

Eigen composities in eigentijdse arrangementen; een organische mix van rocky folk en groovy powerjazz, van pop en ska tot reggae en rap, van funky dansnummers met oriëntaalse vocalen tot trage songs met een oud-Europese ‘touch’. Kortom, West-Vlaamse folkrockjazz op z’n best. Net geen tien jaar na het laatste album komt de groep nu met een nieuwe cd op de proppen.

Ode

“Daar zit een speciaal verhaal aan vast, in die zin dat bij onze leadzanger Pieter terminale kanker werd vastgesteld. Dat heeft ons doen beslissen om van ‘Nachtegael’ een ode aan hem te maken. Vanuit een positieve kracht omgaan met moeilijke dingen: Pieter gaat er supersterk mee om”, klinkt het.

“De plannen voor de nieuwe cd waren er al langer, maar het slechte nieuws bracht alles in een stroomversnelling.”

Info: www.follia.be