Flip Kowlier trapt concertreeks Boterhammen in de Stad op gang

De singer-songwriter Flip Kowlier heeft maandagmiddag de tweede editie van de Boterhammen in de Stad geopend in de Gare Maritime van Tour & Taxis. De gratis concertreeks van Ancienne Belgique vindt voor het tweede jaar op rij tijdelijk plaats buiten het Warandepark. Maandagavond starten ook de Feeërieën op dezelfde locatie en doorheen de dag is er nu ook het AB Zomerterras.

De formule van de Boterhammen is gekend: één Nederlandstalige zanger of band per middag. De opener maandag was Filip Kowlier en later deze week passeren Maaike Ouboter, Kapitein Winokio, Lucky Fonz III en tot slot Merol de revue. De Nederlandse Merol is de nieuwe naam op de affiche, want zij valt last minute in voor Typhoon.

De Feeërieën maken het in de avond allemaal wat swingender. Er zullen meer elektronische, Afrikaanse en jazzy sounds te ontdekken zijn. “De feeërieën is een jonger en meer dansbaar geluid. Het is avontuurlijk en internationaler”, vertelt Marc Decock, programmator van de Boterhammen in de stad.

Renovatiewerken

Voor AB is het al haar 32ste editie van de Boterhammen-concertreeks. Normaal gezien gaan de Boterhammen in de Stad door in het Warandepark, maar door de renovatiewerken wijkt AB tijdelijk uit. De imposante Gare Maritime is eerder een noodoplossing. Of het volgend jaar terug in het park doorgaat, hangt van die werken af.

“Misschien komen we terug naar hier, misschien vinden we weer een andere locatie. De Boterhammen- en Feeërieën-formule bestaat en sinds dit jaar trekken we het in de namiddag ook door met een zomerterras met animaties en initiaties”, aldus Decock. (Belga)