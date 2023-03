Flip Kowlier is de headliner op de affiche van de Red Rock Rally in Brugge

Flip Kowlier is de headliner op de affiche van de jaarlijkse Red Rock Rally op 1 maandag mei in het Astridpark in Brugge. De andere groepen van het avondprogramma zijn dit jaar Nick Noel & The Red Rose Rogers, Simon en Meltheads. Onder de vier bands die geselecteerd zijn voor het muzikaal concours tijdens de namiddag zijn er twee Brugse groepen: Liquid Silver en SPACEBABYMADCHA.

“Het was op 1 mei 2022 een blij weerzien met ons publiek! Na twee corona-edities -vanuit ‘ons kot’- mochten we weer ‘gáán’ en dat deden we dan ook met z’n allen! En toch sloten we vorige editie af met verlies, waardoor wit dit jaar extra moeten schakelen”, bekent Mario Willemsens, coördinator van de Red Rock Rally.

Duurdere drankbonnen

“We zijn genoodzaakt om de prijs voor een drankbon op te trekken naar 3 euro en voeren een huisreglement in om eigen dranken te bannen uit de ‘muziekzone’. We schrapten ook de live-captatie en konden enkele nieuwe sponsors aantrekken. De financiële steun van de ABVV, Solidaris en Vooruit werd ook opgetrokken.”

“We blijven positief! We hebben terug een mooi programma en zijn er zeker van dat ons trouw publiek wel snapt dat een gratis festival enkel kan blijven bestaan als iedereen z’n pintjes/dranken aankoopt op het festival zelf.”

Brugs talent

Juryvoorzitter Noël Van Oyen noteerde voor de Red Rock Rally een record aantal inschrijvingen: “316 bands! De jury fileerde deze tot vier finalisten, waarvan er twee uit Brugge afkomstig zijn. Er zit echt veel talent in Brugge en dat vertaalt zich in een extra Brugse band op ons podium.”

“De vier geselecteerde bands, die vanaf 13 uur in het Astridpark optreden na de 1 Mei toespraken en strijden om de trofee, uur zijn: Liquid Silver (Brugge), Brümes (Schaarbeek), SPACEBABYMADCHA (Brugge) en Kids of The Elephant (Elsene).”

“We hebben onze prijzenpot kunnen opkrikken. Naast de cheque van 500 euro, met dank aan Howest, krijgt de winnaar een podiumkans bij Cactus Muziekcentrum, acht uren repetitietijd in The Jamm, twee dagen opnametijd in Shellshock Studio en een fotoshoot bij Alex Vanhee. Ook de prijs van het publiek is vernieuwd. De nieuwe trofee werd ontworpen door Stan Dumolin (vijfde jaar grafische) en werd gerealiseerd door Merel Deboysere (vijfde jaar hout) van KTA Brugge’.

Operatie proper park

Volgens Mario Willemsens staat zijn team klaar om ook van de 29ste editie van de Red Rock Rally in het Astridpark een succes te maken: “Het zal, zoals meestal, een zonnige dag worden met muziek, vrienden en verse pintjes. We zetten verder in op ‘Operatie Proper Park’ mét herbruikbare bekers maar zonder gedoe. Geef je herbruikbare beker af aan de bar of minibar en steun Komerbi. Komerbi is een unieke, brede Brugse jeugdorganisatie die zowel een vrijetijdsaanbod als een leerplatform aanbieden voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.”