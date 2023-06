Flip Kowlier headliner op Trax Festival, ook Glints en The Hickey Underworld sluiten mee de zomer af in RSL

Trax Festival sluit op zaterdag 26 augustus de zomervakantie af met Flip Kowlier als de grote headliner. Hij krijgt het gezelschap van andere klinkende namen zoals Glints en The Hicky Underworld. Het festival blijft gratis. “Heel wat gevestigde waarden uit het Belgisch muzieklandschap vinden die dag de weg naar Roeselare”, klinkt het bij schepen Matthijs Samyn.

Op zaterdag 26 augustus maakt Roeselare zich opnieuw op voor de twaalfde editie van het Trax Festival. Headliner dit jaar is streekgenoot Flip Kowlier. Het is niet de eerste keer dat hij te zien is op het festival, eerder stond hij er ook al met Ertebrekers.

Trax Festival vindt opnieuw plaats op de vertrouwde Trax-site en blijft dit jaar ook gratis. De organisatie is in handen van de stad Roeselare, maar wordt vorm gegeven door een enthousiaste bende vrijwilligers, in nauwe samenwerking met De Spil.

Plaats voor iedereen

“In tegenstelling tot de voorbije twee edities is het niet meer nodig een ticket te reserveren, want het terrein wordt ingericht zo dat er plaats is voor iedereen. Met een affiche van formaat pakt Trax Festival ook dit jaar uit met een mix een mix van lokaal talent, te ontdekken parels en gevestigde waarden in het Belgische muzieklandschap. Denk maar aan Majé, Jack Vamp & The Castle of Creep, High Hi, The Hickey Underworld, Glints én Flip Kowlier. Afsluiten doet het Trax Festival in stijl met een DJ set van Eagl, een top DJ die je misschien wel kent van vorige edities van Pukkelpop, Rock Werchter en Tomorrowland”, aldus schepen Matthijs Samyn.

“Met Majé staat er ook lokaal talent op de affiche van Trax Festival”

“Als schepen van jeugd vind ik het belangrijk om ook onze eigen muzikale talenten een podiumplaats te geven”, voegt Matthijs nog toe.

Tussen de optredens door voorziet Radio Topkaas, een impro – radioconcept, vanuit een kleine caravan gevuld met wacko DJ’s interactieve ambiance. De interacties met het publiek en de foute muziek op het juiste moment zorgen voor hilariteit en verrassingen.

Fietsparking

“Zoek zeker ook eens de gezellige apero-bar of sterke bierbar op voor een frisse duik in het glas. Ook nieuw is de locatie van de fietsparking. Je kan je stalen ros vanaf dit jaar kwijt voor de inkom in de Traxweg.”