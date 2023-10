Final Straits en U2be van de partij op Tribute Fest in Wingene

Na het succes van de tribute bands Abba4u en Mother Mercury, slaan het Davidsfonds van Meulebeke en Zwevezele opnieuw de handen in elkaar voor een onvervalst ‘Tribute Fest’. Deze keer treden twee groepen aan die op het podium hun meerdere niet kennen. In het voorprogramma speelt Final Straits, de hoofdact is U2be. DJ Skippy zorgt voor een swingende afterparty.

Final Straits

Final Straits is een rasechte Dire Straits – Tribute Band. Een flinke uitdaging, want om Dire Straits tot leven te brengen is veel muzikaal vuur nodig.

De band bestaat uit vijf West-Vlaamse muzikanten die reeds in de loop der jaren hun sporen verdienden in diverse formaties. Ze gingen van start eind 2021 onder leiding van Geert Haek, de ‘Marc Knopfler’ van dienst. Samen rekenen ze op hun meer dan 100 jaar ervaring die ze tijdens hun muzikale reis bijeen gesprokkeld hebben.

U2be

‘U2be – The Belgian U2 Experience’ is het voorbije decennium uitgegroeid tot een van de meest authentieke en gewaardeerde U2 Tribute Bands in Europa met internationale uitstraling.

De band is eind 2011 opgericht door gitarist Franky Aneca en bestaat uit semi-professionele muzikanten uit West- & Oost-Vlaanderen. De eerste concerten volgden in 2012 en ze hebben de voorbije 10 jaar een mooi ‘palmares’ bijeen gespeeld in België, Nederland en Frankrijk.

Met veel oog voor detail hebben ze de typerende ‘wall of sound’ ontrafeld en gereconstrueerd met de typische en zeer herkenbare klanken, het gebruik van samples/intro’s,… zoals gebracht door ‘U2’ zelf. Daarnaast wordt ook de focus gelegd op het visuele aspect: looks & moves on stage, identieke instrumenten, video-animatie. Dit allemaal om de toeschouwers zoveel mogelijk te laten opgaan in de show.

Iedereen welkom

Zoals bij alle organisaties van het Davidsfonds is ook dit concert toegankelijk voor iedereen. Je hoeft dus geen lid te zijn van de vereniging om van dit Tribute Fest te genieten.