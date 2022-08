Festivalgangers WeCanDance genieten ondanks tropische temperaturen

Ook op het festivalterrein van WeCanDance was het vandaag en gisteren puffen en zweten onder een loden zon, maar dat kon voor de duizenden danceliefhebbers de pret niet bederven. “Liever zo warm dan de hele dag regen, toch?”

Parasols, waaiertjes, een verfrissend drankje: de bezoekers van het dancefestival WeCanDance in Zeebrugge moesten tijdens de hittegolf ook af en toe wat verkoeling zoeken op het festivalterrein. Wenke Noppe, Lauren Wullaert, Elise Billiet, Loyce Delafontaine, Ophélie Mahieu en Britt De Waele komen uit de regio Tielt. “Dit is pas ons eerste WeCanDance festival, de sfeer is fantastisch. Te warm? Nee hoor, dat zeebriesje doet deugd en er hangen ook overal sproeiers op het terrein. Heerlijk verfrissend”, klinkt het. “Wij zijn vandaag met de feestbus naar Zeebrugge gekomen, helemaal uit Wallonië. Met meer dan vijftig zijn we”, zegt Kem Savong uit Henegouwen.

“En het is hier bakken, ja, maar veel liever dit dan regen toch? Ik heb een parasol mee tegen de zon, en als het echt te warm wordt plonsen we gewoon even in de zee. Zalig, zo’n festival op het strand, WeCanDance kan voor mij tippen aan Tomorrowland”, klinkt het.

Senna Van der Heijden en Lenn Van Heerde uit Antwerpen. © Wim Kerkhof

Senna Van der Heijden en Lenn Van Heerde uit Antwerpen zoeken verkoeling bij een van de vernevelaars op het terrein. “Die sproeiertjes doen deugd”, glimlachen de dames, en een fris drankje helpt ook om het hoofd koel te houden. De hitte is bovendien al iets draaglijker dan gisteren, er staat vandaag een aangenaam windje. En de sfeer? Da’s sowieso top hé; we hadden al veel over WeCanDance horen praten en zijn blij dat we er eindelijk zelf ook eens geraakt zijn.”

(WK)