Festivalgangers herbeleven jeugd op W-festival in Oostende

Festivalgangers genoten vorig weekend tijdens W-Festival volop van grote namen uit de jaren 80 en 90 zoals Wet Wet Wet, Nena en Earth, Wind & Fire. Voor het eerst werd gekozen om een grote tent te plaatsen aan de Mainstage en dat bleek met het wisselvallige weer geen slechte keuze.

De festivalzomer in Oostende werd dit weekend afgesloten met W-festival op het Klein strand. Terwijl begin deze zomer nog heel wat jongeren naar dezelfde locatie kwamen voor Ostend Beach, was de gemiddelde leeftijd deze keer boven de 50 jaar. Dat heeft ook duidelijk een invloed op de sfeer op het festival die heel gemoedelijk is.

The Human League

Ook Pascal Verburgh (58) en Patje Rys (62) waren erbij en onder de indruk van wat de Duitse artieste Nena neerzette. “Hoe zij over het podium raast, doet niet vermoeden dat ze al zo’n lange carrière achter de rug heeft.”

De Oostendenaars kwamen ook voor The Human League en Wet Wet Wet. “Ook Earth, Wind & Fire was de moeite. Het doet wat terugdenken aan onze jongere jaren. Village People vonden we persoonlijk iets minder. Die hebben hun beste tijd gehad, maar straf dat ze dat nog altijd doen. Het is leuk dat we zo’n festival hebben in onze stad.”

De sfeer zit er goed in, al hebben de heren ook een puntje van kritiek. “Het is jammer dat we overal zo lang moeten wachten. Vorig jaar was er veel minder volk en was dat beter. Je moet lang wachten voor een drankje en nadien aan de toiletten.”

Organisator Erik De Ridder blikt positief terug op deze editie. “We zijn fors gegroeid. We hebben topbands gehad, maar ook een toppubliek. We kunnen dus alleen maar tevreden zijn. We zitten bijna weer op hetzelfde niveau als voor corona en ik vermoed dat we er in 2024 los over zullen gaan. We hebben tijdens het festival nog nooit zoveel (Super Early Bird) tickets verkocht voor volgend jaar zonder dat er ook maar één naam bekend is. We hebben dat nog nooit gehad.”

Groeipijnen

Met de groei waren er ook enkele groeipijnen. “We zijn ons daarvan bewust en we zullen er ook aan werken naar volgend jaar toe. We nemen de minpunten ter harte om te kunnen blijven groeien.”

Volgend jaar is de afspraak op 23 tot 25 augustus 2024. Early Bird tickets zijn verkrijgbaar vanaf vandaag, 1 september.