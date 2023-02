Festival WECANDANCE viert komende zomer zijn tiende verjaardag op het strand van Zeebrugge

Electronic Beach Festival WECANDANCE viert in augustus haar tiende verjaardag op het strand van Zeebrugge en laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Het festival focust zich naar goede gewoonte niet enkel op muziek, ook hun culinaire plannen en het jaarlijkse ‘op fashion week geïnspireerde’ thema beloven er een unieke jubileum editie van te maken. Op zaterdag 5, zondag 6, zaterdag 12 en zondag 13 augustus plant het festival haar bezoekers onder te dompelen in een wonderlijke ode aan de zee!

WECANDANCE, geflankeerd door duinen en de Noordzee, staat vooral bekend om haar unieke landschap, spectaculaire uitzichten op zee, zonsondergangen en het jaarlijkse thema. Geïnspireerd op de runway looks die verschenen tijdens New York, Londen, Milaan en Paris Fashion week kiest het festival jaarlijkse gewoonte een alles omvattend thema.

Designers

Veel van de prominente designers knipoogden in hun looks voor de lente en zomer van 2023 naar de oceaan en het strand; en die boot wilde WECANDANCE absoluut niet missen. Het thema van WECANDANCE 2023 breng een ode aan hun eigen unieke locatie, bring on: Sea, Sand & Sun!

Met de aankondiging van hun nieuwe thema, geeft het festival ook een eerste reeks namen op de line – up vrij om naar uit te kijken. Deze zomer wordt er een extra podium op het strand neergezet, waarmee het totaal op zeven podia komt. Naast de gekende genres van het festival; hiphop, techno, desert house & disco, allround, slow dance en de jaarlijkse live acts, verschijnen er ook nieuwe subgenres zoals amapiano.

Deze editie staat community en inclusiviteit centraal in de line – up van het festival. Stage partners Kompass Klub, Ampere, VBX, Milkshake, Bloody Louis, Burenhinder boeken artiesten die ervoor zorgen dat iedereen zich vrij, veilig en welkom voelt op alle zeven WECANDANCE – podia.

Eerste namen voor WECANDANCE 2023 zijn Astra Club (Carlita b2b DJ Tennis) / Bedouin / Danilo Plessow aka MCDE / John Talabot / KAS:ST / KiNK / Lolita / LSDXOXO / Maceo Plex and Yade Lauren.

Info: www.wecandance.be