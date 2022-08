Festival is boost voor lokale economie en toerisme: “Wie hier geweest is, komt later zeker nog eens terug”

Eén keer per jaar ontwaakt Dranouter en lokt het duizenden festivalliefhebbers. En daar pikt ook de lokale horeca graag een graantje van mee. Zeker na twee jaar corona waren zij deze week druk in de weer om alles tiptop in orde te brengen. “Het festival is een zegen voor het toerisme in Heuvelland”, weet schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen).

Dranouter is een dorp van zo’n 700 inwoners aan de voet van de Kemmelberg. Die hoogste berg van de provincie zorgt er meteen ook voor dat het dorp bijzonder geliefd is bij wielertoeristen. Maar één weekend per jaar moeten die fietsers plaatsmaken voor festivalgangers, want al meer dan veertig lokt Festival Dranouter duizenden muziekliefhebbers naar het dorp. En daar speelt de lokale horeca gretig op in.

“Ik hoop nog fris genoeg te zijn om zelf ook nog eens op het festivalterrein te geraken”

Voor het eerst sinds het ontstaan van het festival blijven de deuren van het bekende café De Zon wel gesloten. Het café sloot in mei de deuren en ook al werd er met brouwerij Leroy uit Boezinge een overnemer gevonden, toch blijven de deuren dit weekend dicht. “Het was echt te kortbij om alsnog een pop-up op te starten”, zegt Bruno Leroy, sales- en marketing manager van de brouwerij. “In deze tijden is het verder ook niet evident om zomaar de geschikte uitbaters te vinden.”

Lokale dj’s

Wel open tijdens het festival is De Bralle. De uitbaters verhuisden omwille van de geplande riolerings- en wegenwerken eerder dit jaar naar D’Hellekapelle in Loker, maar openen dit weekend wel hun restaurant. Het meubilair halen ze onder meer van bij de buren, het eetcafé Circus 157 waar uitbaatster Anaelle Turpin aan haar eerste echte editie van Dranouter begint. “We toverden het eetcafé om tot een sfeerruimte met elke dag 3 tot 4 dj’s. Ik koos ervoor om vooral lokale muziekmakers een kans te geven. Zo plaatsen we onder andere Dizzy Dropz uit Poperinge achter de mengtafel. We serveren iedere dag ook takeaway, zeg maar lekkers uit het vuistje, en sluiten elke avond om 1 uur. Op die manier wordt vermeden dat de festivalgangers van het terrein nog naar hier afzakken. We moeten ook wat aan onze buren denken. Zelf hoop ik dit weekend nog fris genoeg te zijn om alsnog even tot aan de biertent op de festivalweide te kunnen gaan. Op zondag zou dat zeker moeten lukken.”

Anaelle Turpin van Circus 157 geeft lokale dj’s de kans om op te treden in haar eetcafé. © EF

De zondag van het festival is trouwens de gratis dag voor de Dranouternaars. De inwoners van Heuvelland konden dan weer op donderdag gratis genieten van onder andere Preuteleute. Ook schepen van Toerisme Bart Vanacker was erbij. “Dranouter is voor mij al jaren een vaste afspraak met vrienden. En dat zal voor veel anderen ook zo zijn. Het festival is zeker een zegen voor het toerisme in Heuvelland. Wie hier geweest is, komt later zeker nog eens terug, verblijft dan in één van de vele vakantiewoningen en leert Heuvelland kennen op een andere manier. Ook dit jaar is dat trouwens het geval. Wie op de stille camping logeert, zal zeker oog oog hebben voor onze gemeente en in afwachting van de optredens de wandelschoenen aantrekken of een toertje fietsen.”

Voor heel wat jonge muziekliefhebbers uit onze regio is Dranouter vaak hun allereerste festivalervaring. “Voor hen is dat onvergetelijk en het brengt hen op een dag ook wel nog eens terug naar Dranouter of Heuvelland in het algemeen.”

Winkels verdwenen

In Dranouter dorp verdwenen in de aanloop naar deze eerste postcorona editie zowat alle winkels. Er is geen bakker, geen beenhouwer en geen kruidenierswinkel meer. Wat dan weer niet betekent dat de festivalgangers honger en dorst moeten lijden. Het feestcomité van Dranouter zorgt voor het spreekwoordelijk natje en droogje en van vrijdagmiddag tot zondagavond daalt Brouwerij de Moare af van de Monteberg naar Noeter platse. Tot middernacht staan de Bloende Moare, de Moare Tripel of een Liemenoade koud.

Volksverhuizing

Ook in De Musette werd de voorbije week hard gewerkt om klaar te zijn voor dit festival. “Noteer maar dat we een heuse volksverhuizing achter de rug hebben”, vertellen uitbaters Freya Gesquière en Tristan Filliers, die eraan toevoegen dat dit de spannendste dagen van het jaar zijn. “Ons terras werd uitgebreid en zo plaatsten we ook leuk tuinmeubilair op het kiezelgedeelte. Ook het aanpalend fietsatelier werd ingericht als horecazaak. Waar de fietsenmaker anders aan de fietsen sleutelt, kan er nu geproefd worden van het Surprice-ijs.”

Zelf naar het festival afzakken, zal er niet inzitten voor Freya en Tristan. “Het moet al geleden zijn van mijn tienertijd dat ik hier nog eens op de weide stond”, lacht Freya. “Toen was ik grote fan van Anouck en als die dan zo dichtbij optreedt, wil je er natuurlijk bij zijn. Dit jaar zullen we wel genieten van een aantal flarden muziek die tot bij ons overwaaien en vooral ook van onze klanten die met smaak over een optreden zullen vertellen.”