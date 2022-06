Festival For Friends keert terug naar Lauwe: “In Kortrijk ontbrak er één ding: het voetbaltoernooi”

Van Lauwe naar Kortrijk en terug. Na een afwezigheid van enkele jaren keert het Festival For Friends terug naar waar het ooit begon. Lauwe is op die manier een festival rijker en zet zich schrap voor een rijkelijk gevuld zomerprogramma.

Wat in 2015 begon als een voetbaltornooi onder vrienden, groeide uit tot een event dat vorig jaar kon afklokken op 1.800 bezoekers. Kortrijk omarmde het concept, enig in zijn soort maar de Lauwse roots bleven stevig aanwezig. “Door de coronacrisis waren we genoodzaakt om de editie 2021 in Kortrijk te laten doorgaan”, lacht Kjell Braem, organisator van Festival For Friends. “Depart XXL barstte uit zijn voegen waardoor we met gemak van een voltreffer kunnen spreken. Toch ontbrak 1 belangrijk detail: het voetbaltornooi. Het is hoe alles ooit is begonnen en dus stond het vast dat we dit, post-corona, opnieuw tot leven moesten wekken. Retour voetbalvelden van Lauwe dus!”

32 teams

Een terugkeer naar de thuisbasis? Dat lieten de fans van het eerste uur zich geen twee keer zeggen. In geen tijd schreven 32 teams zich in voor het voetbaltornooi, waardoor het gebeuren ook volledig volzet is. “Natuurlijk kon het groter maar toch besloten we ploegen te weigeren”, verduidelijkt Kjell. “Het vriendschappelijke en het speelse? Het zijn de zaken die we koesteren. Vandaar dat ook de traditionele titels van Zuipbeker en Fairplaybeker opnieuw van de partij zijn.”

Lauwse voetbalvelden worden het muzikale epicentrum van de gemeente

Het concept kende ooit een start in 2015 als kleine voetbalcompetitie, waar ook muziek werd afgespeeld. In 2019 werd uiteindelijk besloten het festival om te dopen van Football For Friends naar Festival For Friends. “Hiermee maakten we duidelijk dat we volop inzetten op de totaalbeleving. Naast het voetballen zijn er ook podia waar we verschillende DJ’s aan het werk laten. Het wordt geen puur elektronisch gebeuren want we zullen cateren voor zowat iedereen. Van de gekende Franse chansons tot een streepje house? De Lauwse voetbalvelden zullen 1 dag lang het muzikale epicentrum van de gemeente worden.”

Festival For Friends gaat door op zaterdag 11 juni en start al om 10 uur, wanneer Bart en Sylvie er het podium zullen bezetten.

De volledige line-up en schema is online te raadplegen op: www.festivalforfriends.be.